Газотранспортна система і всі АЕС: у США з'явилися "нові апетити" щодо України, — нардеп

У США зрозуміли, що великих запасів рідкоземельних металів і корисних копалин в Україні немає. Нові вимоги включають доступ до всієї важливої інфраструктури, сказав нардеп Олексій Гончаренко.

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Сполучені Штати вимагають від влади України отримати контроль над інфраструктурою, газотранспортною системою та атомними електростанціями. Про це написав у Telegram народний депутат від "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко.

Спочатку політик зазначив, що ідея про надання доступу США до рідкоземельних металів та їхньої торгівлі належить президенту України Володимиру Зеленському. До цього в США подібних розмов взагалі не було.

"Це наші геніальні уми придумали ідею, що вони продадуть Дональду Трампу, а він приїде і скаже "окей". Коли стало зрозуміло, що ніяких великих запасів рідкоземельних металів і корисних копалин у нас немає, [американці] зажадали те, що насправді є", — вказав Гончаренко.

Нардеп вважає, що спочатку не можна було пропонувати Штатам таку угоду, адже спочатку Україна отримувала гроші просто так.

"І за це слід було бути вдячними. Не треба було говорити про трильйони, яких у нас немає. Це брехня. Тепер ми всі сидимо і думаємо, де ж знайти гроші, щоб віддати Трампу, щоб він нас знову полюбив? Ми всі стали заручниками амбіцій однієї людини", — підсумував він.

Водночас американські чиновники офіційно не озвучували ідей щодо контролю за газотранспортною системою та атомними електростанціями України.

Нагадаємо, держсекретар США Марко Рубіо розповідав про деталі контактів президента США та його представників із Зеленським. При цьому останній не озвучував категоричної відмови від передачі рідкоземельних мінералів.

Радник президента США з нацбезпеки Майк Волтц закликав владу України швидше підписати угоду про використання корисних копалин. США будуть "великим інвестором в економіку" країни.