Газотранспортная система и все АЭС: у США появились "новые аппетиты" по Украине, — нардеп

В США поняли, что больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых в Украине нет. Новые требования включают доступ ко всей важной инфраструктуре, сказал нардеп Алексей Гончаренко.

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Соединенные Штаты требуют от властей Украины получить контроль над инфраструктурой, газотранспортной системой и атомными электростанциями. Об этом написал в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Вначале политик отметил, что идея о предоставлении доступа США к редкоземельным металлам и их торговле принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. До этого в США подобных разговоров вообще не было.

"Это наши гениальные умы придумали идею, что они продадут Дональду Трампу, а он приедет и скажет "окей". Когда стало ясно, что никаких больших запасов редкоземельных металлов и полезных ископаемых у нас нет, [американцы] потребовали то, что на самом деле есть", — указал Гончаренко.

Нардеп считает, что изначально нельзя было предлагать Штатам такую сделку, ведь поначалу Украина получала деньги просто так.

"И за это следовало быть благодарными. Не надо было говорить о триллионах, которых у нас нет. Это ложь. Теперь мы все сидим и думаем, где же найти деньги, чтобы отдать Трампу, чтобы он нас снова полюбил? Мы все стали заложниками амбиций одного человека", — заключил он.

В то же время американские чиновники официально не озвучивали идей по контролю за газотранспортной системой и атомными электростанциями Украины.

Напомним, госсекретарь США Марко Рубио рассказывал о деталях контактов президента США и его представителей с Зеленским. При этом последний не озвучивал категорический отказ от передачи редкоземельных минералов.

Советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц призывал власти Украины быстрее подписать соглашение об использовании полезных ископаемых. США будут "крупным инвестором в экономику" страны.