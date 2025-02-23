Соглашение о редкоземельных металлах: республиканец назвал условия США "вымогательством у жертвы"

По словам конгрессмена от Пенсильвании Брайана Фицпатрика, экономическое бремя войны в Украине должен нести Путин. Это заявление прозвучало после того, как официальные лица США продвигали предложение, согласно которому Вашингтон может получить половину доходов от природных ресурсов Украины.

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Конгрессмен от штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик заявил, что принуждение Украины согласиться на сделку о ресурсах с США в обмен на возможность военной поддержки против России равносильно "вымогательству жертвы". Об этом он написал в соцсети X.

Представитель республиканцев заявил, что платить должен президент России Владимир Путин.

"Путин и только Путин должен нести экономическое бремя Путинской незаконного и неспровоцированного вторжения. Чтобы заставить Украину платить эти средства — это все равно виктимблейминг или вымогательство у жертвы", — заявил он.

Его заявление прозвучало в то время, когда официальные лица США продвигали предложение, согласно которому Вашингтон может получить половину любых доходов от природных ресурсов Украины и доходы от портов и прочей инфраструктуры.

Конгрессмен от штата Пенсильвания Брайан Фицпатрик

Взамен США должны предоставить долгосрочную поддержку восстановлению Украины. Но президент Украины Владимир Зеленский также настаивает на гарантиях безопасности и высказывается против условий, выдвигаемых президентом Трампом.

Тем не менее, в субботу Times сообщила, что Украина серьезно рассматривает пересмотренную версию соглашения.

Это произошло после недели эскалации напряженности между Зеленским и Трампом, который подвергся критике за то, что, по всей видимости, встал на сторону Путина, а не Зеленского. Трамп заявил, что украинский лидер начал войну, и назвал Зеленского "диктатором без выборов". Зеленский сказал, что Трамп живет в "паутине дезинформации".

Некоторые официальные лица США предостерегают Зеленского от провоцирования Трампа. Советник по национальной безопасности Майк Уолц заявил в четверг, что Зеленскому нужно "сбавить тон, серьезно взглянуть и подписать это соглашение".

Напомним, что, по данным ГУР, РФ почти на 100 тысяч снизила план мобилизации для войны в Украине.

Также Фокус в своем материале объяснял, как трансформировались украинцы за 3 года войны, и что будет дальше с обществом.