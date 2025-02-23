"Почти на 100 тысяч": РФ значительно снизила план мобилизации для войны в Украину, — Буданов

По словам главы разведведомства, по части боеприпасов и корректируемых авиабомб здесь российские войска "сильно шагают вперед в своих объемах и значительно наращивают их производство".

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Глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов заявил, что план вербовки российских военных для полномасштабного вторжения был урезан на 100 000 человек. Об этом он заявил 23 февраля на форуме "Україна. Рік 2025". Встречу транслировал телеканал "Новини Live" в YouTube.

"По рекрутинг мобилизации и т.п. В этом году план набора военнослужащих ВС РФ снижен почти на 100 000 человек, насколько они его выполнять, увидим о временем", — заявил Буданов, добавив, что РФ не отказывается от своей цели, поэтому прибегают к террористическим методам, таким как обстрелы мирных объектов, домов и т.д.

Но РФ "сильно шагает вперед" в объеме выпуска КАБов и пр.

"Относительно темпов производства: они или такие же, как и в прошлом году, или же частично сокращены. Что касается самого основного вооружения", — отметил Буданов.

Что же касается выпуска боеприпасов и корректируемых авиабомб, то здесь российский ВПК значительно нарастил производство.

Относительно же боеприпасов и корректируемых авиабомб, тут российские войска "сильно шагают вперед в своих объемах и значительно наращивают их производство".

Боеприпасы КНДР составляют 50% в войсках РФ

КНДР поставляет 50% боеприпасов российской армии. Также идут поставки вооружений — в частности 170-мм гаубиц "Коксан" и РСЗО калибра 240-мм.

Вместе с тем стоит помнить, что "Росия мечтала 3+10, а завтра будет уже три года. Поэтому совершенно очевидно, что не все идет по плану РФ, резюмировал свое высказывание глава разведведомства.

Напомним, что 23 февраля Россия обстреляла Украину рекордным количеством дронов.

Также сообщалось, что глава Минобороны Рустем Умеров заявил, что к осени 2025 года комиссию ВВК будущие новобранцы ВСУ смогут проходить без территориальной привязки.