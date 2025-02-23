Реформа ВВК: к осени 2025 года комиссию будут проходить без территориальной привязки, — Умеров

По словам министра обороы, число зарегистрировавшихся пользователей в приложении "Резерв+" составляет 4 млн пользователей. В "Армия+" — 800 000.

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Министр обороны Рустем Умеров 23 февраля на форуме "Україна. Рік 2025" заявил, что предусмотрены два этапа реформы ВВК — до 28 февраля и до осени 2025 года. Встречу транслировал телеканал "Новини Live" в YouTube.

"Сейчас у нас будет реформа ВВК, она будет проходить в два этапа. Она будет удобной: первый этап будет до 28 февраля, будет электронное направление на ВВК, второй этап будет до осени 2025 года — это будет разделение между медицинскими и административными данными. Что позволит вам проходить ВВК без территориально привязки", — заявил он.

В мероприятии участвовали глава ОП Андрей Ермак, премьер-министр Денис Шмыгаль, спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук, глава МИД Андрей Сигиба, глава Минобороны Рустем Умеров и другие.

Реформа рекрутинга

Война требует формирования или генерации Сил обороны, мы меняем некоторые подходы для формирования Сил обороны, также отметил Умеров. Меняется система комплектования, которая будет ориентирована на то, чтобы предоставлять большей возможностей защитникам. Привлекаются частные компании, задействуются новые подходы, ориентированные на практические навыки и психологическую подготовку.

"Также недавно был внедрен контракт 18-24, который дает возможность привлечь добровольцев и возможность выбрать самостоятельно конкретную бригаду", — заявил он.

Цифровизация

По словам министра обороны, открыты 48 тысяч центров рекрутинга.

Число зарегистрировавшихся пользователей:

"Резерв+" — 4 млн пользователей;

"Армия+" — 800 000.

"Мы начали упрощать наши процессы мобилизации, отсрочек и коммуникаций между воинскими частями", — уточнил министр.

Также по части цифровизации есть "Дельта" "Вежа" — разработки для ситуационной осведомленности, которые предоставляют командирам полный контроль на поле боя.

Напомним, что эксперт объяснил, как ВСУ сдерживает россиян в Курской области.

Также сообщалось, что в Воздушных силах объяснили, будет ли массированная атака РФ в годовщину вторжения.