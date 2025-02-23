Реформа ВЛК: до осені 2025 року комісію проходитимуть без територіальної прив'язки, — Умєров

За словами міністра оборони, кількість зареєстрованих користувачів у застосунку "Резерв+" становить 4 млн користувачів. В "Армія+" — 800 000.

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Міністр оборони Рустем Умєров 23 лютого на форумі "Україна. Рік 2025" заявив, що передбачено два етапи реформи ВЛК — до 28 лютого і до осені 2025 року. Зустріч транслював телеканал "Новини Live" у YouTube.

"Зараз у нас буде реформа ВЛК, вона відбуватиметься у два етапи. Вона буде зручною: перший етап буде до 28 лютого, буде електронне направлення на ВЛК, другий етап буде до осені 2025 року — це буде розділення між медичними та адміністративними даними. Що дасть змогу вам проходити ВЛК без територіальної прив'язки", — заявив він.

У заході брали участь глава ОП Андрій Єрмак, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук, глава МЗС Андрій Сибіга, глава Міноборони Рустем Умєров та інші.

Реформа рекрутингу

Війна вимагає формування або генерації Сил оборони, ми змінюємо деякі підходи для формування Сил оборони, також зазначив Умєров. Змінюється система комплектування, яка буде орієнтована на те, щоб надавати більше можливостей захисникам. Залучаються приватні компанії, залучаються нові підходи, орієнтовані на практичні навички та психологічну підготовку.

"Також нещодавно було впроваджено контракт 18-24, який дає можливість залучити добровольців і можливість обрати самостійно конкретну бригаду", — заявив він.

Цифровізація

За словами міністра оборони, відкрито 48 тисяч центрів рекрутингу. Кількість зареєстрованих користувачів:

"Резерв+" — 4 млн користувачів;

"Армія+" — 800 000.

"Ми почали спрощувати наші процеси мобілізації, відстрочок і комунікацій між військовими частинами", — уточнив міністр. Також у частині цифровізації є "Дельта" "Вежа" — розробки для ситуаційної обізнаності, які надають командирам повний контроль на полі бою.

Нагадаємо, що експерт пояснив, як ЗСУ стримує росіян у Курській області.

Також повідомлялося, що в Повітряних силах пояснили, чи буде масована атака РФ у річницю вторгнення.