"Майже на 100 тисяч": РФ значно знизила план мобілізації для війни в Україні, — Буданов

За словами очільника розвідвідомства, щодо боєприпасів і коригованих авіабомб тут російські війська "сильно крокують уперед у своїх обсягах і значно нарощують їхнє виробництво".

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Глава ГУР МО України Кирило Буданов заявив, що план вербування російських військових для повномасштабного вторгнення було урізано на 100 000 осіб. Про це він заявив 23 лютого на форумі "Україна. Рік 2025". Зустріч транслював телеканал "Новини Live" у YouTube.

"Щодо рекрутингу мобілізації тощо. Цього року план набору військовослужбовців ЗС РФ знижено майже на 100 000 осіб, наскільки вони його виконуватимуть, побачимо згодом", — заявив Буданов, додавши, що РФ не відмовляється від своєї мети, тому вдається до терористичних методів, як-от обстріли мирних об'єктів, будинків тощо.

Але РФ "сильно крокує вперед" в обсязі випуску КАБів

"Щодо темпів виробництва: вони або такі самі, як і минулого року, або ж частково скорочені. Що стосується самого основного озброєння", — зазначив Буданов.

Що ж стосується випуску боєприпасів і коригованих авіабомб, то тут російський ВПК значно наростив виробництво.

Щодо ж боєприпасів і коригованих авіабомб, тут російські війська "сильно крокують уперед у своїх обсягах і значно нарощують їхнє виробництво".

Боєприпаси КНДР становлять 50% у військах РФ

КНДР постачає 50% боєприпасів російській армії. Також йдуть постачання озброєнь — зокрема 170-мм гаубиць "Коксан" і РСЗВ калібру 240-мм.

Водночас варто пам'ятати, що "Росія мріяла 3+10, а завтра буде вже три роки. Тому цілком очевидно, що не все йде за планом РФ, резюмував своє висловлювання глава розвідвідомства.

Нагадаємо, що 23 лютого Росія обстріляла Україну рекордною кількістю дронів.

Також повідомлялося, що глава Міноборони Рустем Умеров заявив, що до осені 2025 року комісію ВЛК майбутні новобранці ЗСУ зможуть проходити без територіальної прив'язки.