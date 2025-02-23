"Грант — это не долг": Украина не признает, что должна вернуть деньги США за военную помощь — Зеленский

По словам президента Украины, в тексте соглашения с США есть пункт "один к двум". То есть за каждый доллар США Украина должна будет вернуть два. За 50 условных миллиардов, которые может в дальнейшем передать Вашингтон, понадобится вернуть 100.

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США предложили украинскому руководство текст соглашения, в котором не были предусмотрены гарантии безопасности. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, по словам которого, такое соглашение не соответствует запросу. Пресс-конференция транслировалась "Суспільне" в YouTube.

Зеленский отметил, что первый вариант соглашения с Вашингтоном сводился к тому, что "давайте 50 на 50 все делить", который он отказался подписывать. Были проведены встречи с различными главами украинских ведомств.

"Это невозможно просто, мы не можем просто делить все 50 на 50, не понимая, что нас ждет впереди", — отметил он.

"Во втором формате соглашения появилась цифра в 500 млрд. Тогда стали понятны месседжи, которые шли от США: что мы говорим о долге, что Украина должна признать, таким образом, долг", — отметил президент.

Если фонд, куда идут средства от добычи, а они идут в фонд, и если этот фонд на 100% принадлежит Америке, то это говорит о том, что это не совместная инвестиция — 500 млрд, поскольку средства идут от украинских минералов, отметил президент.

"Потому что, если ничего из-за границы не приходит в этот фонд, а все внутри страны — это мы отдаем долг", — отметил глава государства.

Соглашение Украины с США: откуда взялась цифра в 500 млрд долларов

"Теперь давайте вначале с цифрой разберемся. Я знаю, что у нас было 100. И это факт. Я не собираюсь признавать 500. Кто бы что ни говорил, как бы мы ни общались. При всем уважении к партнерам. Это первая ситуация. И вторая, я, честно, даже 100 миллиардов не готов фиксировать", — добавил Зеленский. Он объяснил, что Украина не должна признавать гранты как долги.

"Нравится это или нет, я договаривался с [экс-президентом США Джо] Байденом и Конгрессом США. Я благодарен Конгрессу", — отметил он, добавив, что выделение средств Украине согласовали представители обеих партий США. Глава государства заявил, что Украина не должна платить за гранты.

"Это было присутствие двух партий и поддержка грантов. Грант — это не долг <…> То есть это соглашение, которое было прежде. То есть вопрос не в цифре, вопрос в том, что мы не признаем, что это долг", — сказал он.

"Если условие таково, что США, наши стратегические партнеры, говорят: мы вам будем предоставлять помощь — но вы будете должны ее вернуть, и с доходом для Соединенных Штатов, — это соглашение. Не грант. Это новое соглашение. И я так и сказал: я готов к такому диалогу — и я уверен, что он будет положителен, нравится ли это мне или нет", — уточнил он.

Если условие в том, что помощи не будет без подписания соглашения, то тогда вопрос в том, какой будет сумма: 10 млрд, 20, 30, оружием.

За каждый доллар нужно отдать два

Владимир Зеленский также уточнил, что в тексте соглашения с США есть пункт один к двум. О том, что за каждый доллар США Украина должна вернуть два.

"Простыми словами, это кредит: я должен вернуть тело кредита и плюс еще один доллар. Они — один доллар, а я возвращаю два доллара в фонд. И они говорят: это ж ваш фонд, мы им руководим 50 на 50. Нет, 100% прав фонда принадлежат Соединенным Штатам Америки", — уточнил он, добавив, что за 50 условных миллиардов, которые может в дальнейшем передать Вашингтон, понадобится вернуть 100.

Напомним, что РФ значительно снизила план мобилизации для войны в Украину, по информации главы ГУР.

Также сообщалось, что нардеп Гончаренко заявил, что США и Украина подпишут сделку об ископаемых.