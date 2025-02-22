"Це вже занадто": українці відкидають ультматимум Трампа про корисні копалини, – The Guardian

Українці називають вимогу президента Трампа про передачу копалин "шантажем", а поведінку США – намаганням "позбавити Україну економічного потенціалу".

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Українські експерти, а також мешканці місць розташування цінних копалин переконані, що вимога президента США Дональда Трампа про доступ до викопних ресурсів є нічим іншим як "шантажем". Про це йдеться в матеріалі британського видання The Guardian.

ЗМІ вказує, що наразі одним з найцікавіших ресурсів, які перебувають на території України, є літієва руда. Видання цитує представника компанії "Укрлітійвидобування" Миколи Гречухи, який розповів про те, як може виглядати проєкт відповідного рудника у вигляді глибокої шахти з низкою бічних тунелів.

"Літій скрізь хороший. Найбільша концентрація на глибині 200-500 метрів. Ми повинні мати можливість видобувати 4300 тонн на добу. Потенціал тут приголомшливий", — говорить він, додавши, що його фірма зацікавлена ​​у співпраці із зовнішніми партнерами, але лише на основі міжнародного права та наявності "довгострокового клієнта".

Головний стратегічний директор "Укрлітійвидобування" Денис Альошин заявив, що наразі його компанія шукає іноземні інвестиції. За його словами, будівництво нової сучасної шахти відповідно до екологічних стандартів ЄС коштуватиме 350 млн доларів, і визнає, що будівництво можна розпочати лише після завершення війни РФ проти України.

За його словами, в ідеалі Україна мала б переробляти руду в концентрат в країні. Потім це буде перероблено в карбонат літію для батарей. Пан Альошин сказав, що влада у США має помилкове уявлення про видобуток літію, яке відразу почне приносити прибутки.

"Люди думають, що ти засунеш лопату в землю і накопаєш гроші. Ми працювали над цим проектом п’ять-шість років. З інвестиціями ми можемо розпочати виробництво у 2028 році", – сказав він.

Автор статті Люк Гардінг вказує, що один з таких потенційних родовищ розташоване у Кіровоградській області, і володіє значними покладами для видобутку. За останнім геологічними даними, присутню тут руду, відома також під назвою петаліт, можна використовувати для виробництва акумуляторів для електромобілів і мобільних телефонів.

Водночас експерти кажуть про ультимативність вимог Трампа про односторонню передачу на видобуток та користування копалин. За словами старшого економіста аналітичного центру "Центр економічної стратегії" в Києві Володимира Ланди, виглядає так, ніби саме Україна "програла війну Америці, і це виглядає як виплата репарацій".

"Загальні запаси України становлять 14,8 трлн доларів. Вони включають літій, титан і уран, а також вугілля, сталь, залізну руду та підводний сланцевий газ. Багато родовищ не було розроблено, тому що це було неможливо свого часу", — каже експерт, додаючи, що низка інших родовищ перебуває під окупацією РФ.

ЗМІ пише, що за оцінками експертів, поклади літію в Україні складають близько 500 тис. тонн та є одними з найбільших у Європі. Місцеві мешканці села Льодяне на Кіровоградщині, де знаходиться одне з родовищ цього рідкоземельного металу, виступають за будівництво нової шахти, однак категорично виступають проти ідеї президента США віддавати прибуток до Америки.

"Це вже занадто. Він хоче забрати ресурси у країни під час війни. А як нам жити? У нас є діти. Таке враження, ніби США прагнуть позбавити нас нашого економічного потенціалу. Це прикінчило б нас так само як Америка з корінними індіанцями", — каже представниця місцевої адміністрації Тетяна Сливенко.

Місцеві мешканці сусідніх сіл біля покладів літію на Кіровоградщині також відверто негативно ставляться до ідеї 47-го президента США. 72-річний Станіслав Рябченко переконаний, що відкриття шахти поверне молодь до громади та створить нові робочі місця.

"Те, що пропонує Трамп, — це шантаж. Він знає, що ми не можемо витіснити росіян своїми силами. Нам потрібне спільне виробництво, а не поглинання", — сказав він.

Раніше стало відомо, що у США вважають, що Зеленський скоро підпише угоду про копалини. За даними ЗМІ, після відмови Києва документ взялися доопрацьовувати. Президент Володимир Зеленський ділився, що не підписав його через відсутність гарантій і категоричність Вашингтона щодо відсотків.

Згодом президент США Трамп заявив, що у Києва будуть проблеми, якщо Україна не підпише угоду щодо рідкоземельних копалин. За словами Трампа, Україна має підписати угоду щодо видобутку корисних копалин, яка передбачає виплату США 400-500 мільярдів доларів.