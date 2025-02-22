Або Україна підписує угоду щодо рідкоземельних копалин, або у Києва будуть проблеми, — Трамп

Трамп спростував інформацію, що поїде до Москви на 9 травня, але повідомив, що перемовини між США і Росією продовжаться вже у вівторок в Саудівській Аравії.

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Україна повинна підписати з США угоду щодо рідкоземельних копалин або ж у неї будуть "проблеми". Про це під час пресконференції заявив президент США Дональд Трамп.

За словами Трампа, Україна має підписати угоду щодо видобутку корисних копалин, яка передбачає виплату США 400-500 мільярдів доларів.

"Україна або підписує угоду про мінерали з США, або у Києва будуть проблеми", — сказав Трамп.

Він пояснив, що попередній президент США Джо Байден давав Україні гроші без позик чи гарантій,

"Тому ми збираємося підписати угоду… інакше в них буде багато проблем. Тому ми збираємося підписати угоду, щоб отримати безпеку, тому що ми маємо це зробити", — зазначив Трамп

Путін та Зеленський мають зустрітись

Дональд Трамп також заявив, що президент Росії Володимир Путін та президент України Володимир Зеленський повинні зустрітися разом, щоб зупинити вбивства.

"Мені здається, що президент Путін і президент Зеленський мають працювати разом для того, щоб зупинити вбивства мільйонів людей і молодих солдатів", — сказав Трамп.

Він зазначив, що бачив фото поля бою з супутника.

"Ви ніколи не бачили таких знімків. Гинуть тисячі солдатів на тиждень, тому я хочу бачити припинення вогню і довести угоду до кінця. Я думаю, у нас є шанс досягти угоди", — сказав Трамп.

Американський президент також заявив, що переговори між Вашингтоном і Москвою продовжаться у вівторок, 25 лютого, у Саудівській Аравії.

Трамп не поїде до Москви на 9 травня

Дональд Трамп спростував чутки про те, що він поїде святкувати день перемоги, 9 травня, до Москви.

"Ні", — відповів Трамп на запитання журналістів щодо візиту до Росії, повідомила кореспондентка української служби "Голосу Америки" в Конгресі Катерина Лісунова.

Нагадаємо, 21 лютого "Суспільне" повідомило, що Україна і США працювали над проєктом угоди про рідкісноземельні копалини, але деякі пункти документа поки породжують питання.

У цей же день Дональд Трамп заявив, що не вважає обов'язковою присутність Володимира Зеленського за столом переговорів про війну в Україні.