"Він погано говорить": Трамп не бажає бачити Зеленського на переговорах про війну в Україні

На думку американського лідера, Володимир Зеленський "дуже ускладнює" укладення будь-яких угод. Як вирішувати питання про завершення війни в Україні без її президента, Трамп не уточнив.

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Президент США Дональд Трамп не вважає обов'язковою присутність українського колеги Володимира Зеленського за столом переговорів про війну в Україні. Коментар Трампа процитувала в соцмережі Х журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс

"Я не думаю, що його присутність на зустрічах така вже й важлива", — передає слова Трампа журналістка CBS News Дженніфер Джейкобс. Трамп вважає, що Зеленський "погано веде переговори".

Також Трамп прокоментував візит в Україну міністра фінансів Скотта Бессента, під час якого Київ отримав перший проєкт угоди про передачу США корисних копалин Україні в обмін на допомогу.

"Чесно кажучи, я б хотів, щоб він туди не їздив. Це була марна поїздка", — відреагував Трамп.

Згодом з'ясувалося, що Трамп говорив це в аудіоінтерв'ю ведучому радіостанції Fox News Брайану Кілміду.

"Він там уже три роки. Він дуже ускладнює укладання угод. Коли Зеленський сказав, що його не запросили на зустріч [у Саудівській Аравії], це не було пріоритетом для США. Він погано вів переговори", — зауважив президент США.

Нагадаємо, улюблена газета Трампа New York Post показала йому, хто є справжнім диктатором і помістила на передовицю матеріал із фото Володимира Путіна.

Джерела видання Axios розповідали, як Зеленський сильно розлютив Трампа через непідписання угоди щодо використання рідкоземельних металів України. У Білому домі говорили, що США створили із Зеленського монстра.