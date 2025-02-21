"Створили монстра": у Білому домі розкрили деталі конфлікту між Трампом і Зеленським, — Axios

Володимир Зеленський, зазначають співрозмовники Axios у Білому домі, начебто надто звик до підтримки як Джо Байденом, так і країнами НАТО. Тому критикою адміністрації президента США він "перегнув палицю".

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Президент України Володимир Зеленський настільки сильно розлютив Дональда Трампа під час переговорів із Росією, що глава Білого дому був на межі припинення військової підтримки Києва. Про це Axios повідомили три американські чиновники.

"Президент Трамп, очевидно, зараз дуже розчарований президентом Зеленським", — заявив радник із національної безпеки Майк Вальц.

Шість чиновників адміністрації розповіли журналістам Axios, що за останні дев'ять днів сталося п'ять інцидентів, які розлютили Трампа, віцепрезидента Венса, держсекретаря Марко Рубіо і Волтца. У сукупності, сказав один чиновник, Зеленський показав, як не слід застосовувати "мистецтво угоди", коли справа дійшла до залучення підтримки Трампа.

12 лютого: Міністр фінансів Скотт Бессент зустрівся із Зеленським у Києві, щоб зробити пропозицію, яка надасть США доступ до українських корисних копалин в обмін на фактичний захист США. Пізніше Трамп сказав журналістам, що Зеленський був "грубий" і відклав зустріч із Бессентом, тому що "проспав".

14 лютого: На Мюнхенській конференції з безпеки Венс і Рубіо зустрілися із Зеленським, щоб отримати його схвалення на угоду. Але, як заявили чиновники, президент заявив, що у нього немає повноважень затвердити її в односторонньому порядку, без парламенту, чим здивував американців.

15 лютого: Зеленський публічно відхилив пропозицію. Джерела в Білому домі зазначили, що його зауваження журналістам — про те, що угода "не відповідає інтересам суверенної України" — помітно відрізнялися від ранніх коментарів, які звучали більш позитивно.

18 лютого: Коли Рубіо, Вальц і спецпредставник президента Стів Віткофф зустрілися з росіянами в Саудівській Аравії, Зеленський розкритикував зустріч за те, що вона пройшла без участі України. Після цього розгніваний Трамп накинувся на Зеленського, заявивши, що саме український президент розпочав війну з Росією, і зараз має рейтинг схвалення в 4%.

19 лютого: Зеленський заявив, що президент США "живе в дезінформаційному просторі". Трамп, зі свого боку, опублікував у соцмережі Truth Social, що Зеленський, будучи успішним коміком, став "диктатором без виборів".

У бесіді з журналістами консервативного видання The National Pulse Джей Ді Венс заявив, що Зеленський публічно нападає на єдину причину, через яку Україна ще існує.

Три джерела в адміністрації стверджують, що коментар Венса був неприхованою погрозою піти з України. На думку Білого дому, Зеленський занадто звик до відкритої підтримки колишнім президентом Джо Байденом військових зусиль України, до повної підтримки країн НАТО і до позитивних публікацій у пресі, які це супроводжували. Тому він "перегнув палицю".

Представник Білого дому, який брав участь у переговорах, зазначає, що Зеленський робить типову помилку акторів, які настільки добре вживаються в роль, що забувають, де театр, а де реальне життя.

"Так, він виявив сміливість і виступив проти Росії. Але він був би під землею, якби не ті мільйони, які ми витратили, і йому потрібно піти зі сцени прямо з усією цією драмою", — вважає чиновник.

"Ми створили монстра із Зеленського", — заявив інший чиновник, який брав участь у переговорах, який зазначив, що європейці дають президенту України "жахливі поради".

"Протягом тижня Зеленський дав відсіч міністру фінансів президента Трампа, його держсекретареві та віцепрезиденту, а потім перейшов до особистих образ президента Трампа в пресі", — заявив ще один представник адміністрації, який зазначив, що зрештою сталося те, чого і слід було очікувати.

Як пише Axios, незважаючи на недовіру і гнів, команда Трампа продовжує переговори із Зеленським, і незабаром очікується нова угода щодо прав на видобуток корисних копалин, яка стане частиною мирної угоди.

Критики американської політики щодо України, пише видання, порівнюють наполегливі вимоги США про отримання частини прав на надра з "рекетом", вказуючи, що країна втратить права на землю і мало що отримає натомість.

"Це лайняний сендвіч. Але Україні доведеться його проковтнути", — вважає один із представників адміністрації Трампа.

За його словами, глава Білого дому ясно дав зрозуміти, що це більше не проблема американців.

Агентство Bloomberg раніше писало, що в Україні немає величезних запасів рідкоземельних металів, на які сподівається Трамп. У країні залишилися кілька комерційних копалень титану і галію.