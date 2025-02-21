"Создали монстра": в Белом доме раскрыли детали конфликта между Трампом и Зеленским, — Axios

Владимир Зеленский, отмечают собеседники Axios в Белом доме, якобы слишком привык к поддержке Джо Байденом, так и странами НАТО. Поэтому критикой администрации президента США он "перегнул палку".

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Президент Украины Владимир Зеленский настолько сильно разозлил Дональда Трампа во время переговоров с Россией, что глава Белого дома был на грани прекращения военной поддержки Киева. Об этом Axios сообщили три американских чиновника.

"Президент Трамп, очевидно, сейчас очень разочарован президентом Зеленским", — заявил советник по национальной безопасности Майк Вальц.

Шесть чиновников администрации рассказали журналистам Axios, что за последние девять дней произошло пять инцидентов, которые разозлили Трампа, вице-президента Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и Уолтца. В совокупности, сказал один чиновник, Зеленский показал, как не следует применять "искусство сделки", когда дело дошло до привлечения поддержки Трампа.

12 февраля: Министр финансов Скотт Бессент встретился с Зеленским в Киеве, чтобы сделать предложение, которое предоставит США доступ к украинским полезным ископаемым в обмен на фактическую защиту США. Позже Трамп сказал журналистам, что Зеленский был "груб" и отложил встречу с Бессентом, потому что "проспал".

14 февраля: На Мюнхенской конференции по безопасности Вэнс и Рубио встретились с Зеленским, чтобы получить его одобрение на сделку. Но, как заявили чиновники, президент заявил, что у него нет полномочий утвердить ее в одностороннем порядке, без парламента, чем удивил американцев.

15 февраля: Зеленский публично отклонил предложение. Источники в Белом доме отметили, что его замечания журналистам — о том, что сделка "не отвечает интересам суверенной Украины" — заметно отличались от ранних, более позитивно звучащих комментариев.

18 февраля: Когда Рубио, Вальц и спецпредставитель президента Стив Виткофф встретились с россиянами в Саудовской Аравии, Зеленский раскритиковал встречу за то, что она прошла без участия Украины. После этого разгневанный Трамп набросился на Зеленского, заявив, что именно украинский президент начал войну с Россией, и сейчас имеет рейтинг одобрения в 4%.

19 февраля: Зеленский заявил, что президент США "живет в дезинформационном пространстве". Трамп, в свою очередь, опубликовал в соцсети Truth Social, что Зеленский, будучи успешным комиком, стал "диктатором без выборов".

В беседе с журналистами консервативного издания The National Pulse Джей Ди Вэнс заявил, что Зеленский публично нападает на единственную причину, по которой Украина еще существует.

Три источника в администрации утверждают, что комментарий Вэнса был неприкрытой угрозой уйти из Украины. По мнению Белого дома, Зеленский слишком привык к открытой поддержке бывшим президентом Джо Байденом военных усилий Украины, к полной поддержке стран НАТО и к позитивным публикациям в прессе, которые это сопровождали. Поэтому он "перегнул палку".

Представитель Белого дома, участвовавший в переговорах, отмечает, что Зеленский совершает типичную ошибку актеров, которые настолько хорошо вживаются в роль, что забывают, где театр, а где реальная жизнь.

"Да, он проявил смелость и выступил против России. Но он был бы под землей, если бы не те миллионы, которые мы потратили, и ему нужно уйти со сцены прямо со всей этой драмой", — считает чиновник.

"Мы создали монстра из Зеленского", — заявил другой чиновник, участвовавший в переговорах, отметивший, что европейцы дают президенту Украины "ужасные советы".

"В течение недели Зеленский дал отпор министру финансов президента Трампа, его госсекретарю и вице-президенту, а затем перешел к личным оскорблениям президента Трампа в прессе", — заявил еще один представитель администрации, отметивший, что в итоге произошло то, чего и следовало ожидать.

Как пишет Axios, несмотря на недоверие и гнев, команда Трампа продолжает переговоры с Зеленским, и в скором времени ожидается новая сделка по правам на добычу полезных ископаемых, которая станет частью мирного соглашения.

Критики американской политики в отношении Украины, пишет издание, сравнивают настойчивые требования США о получении части прав на недра с "рэкетом", указывая, что страна потеряет права на землю, и мало что получит взамен.

"Это дерьмовый сэндвич. Но Украине придется его проглотить", — считает один из представителей администрации Трампа.

По его словам, глава Белого дома ясно дал понять, что это больше не проблема американцев.

Агентство Bloomberg ранее писало, что в Украине нет огромных запасов редкоземельных металлов, на которые надеется Трамп. В стране остались несколько коммерческих рудников титана и галлия.