"Печальный момент в истории": сенаторы США раскритиковали Трампа за действия против Украины (видео)

Дональд Трамп поддерживает президента РФ Владимира Путина, который 20 лет находится у власти и фальсифицирует выборы, отметил республиканец Берни Сандерс. Сенатор не воспринимает то, как Трамп поддерживает диктатора и отворачивается от демократии.

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Сенатор от Республиканской партии от штата Висконсин Берни Сандерс отреагировал на заявления и действия нового президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Сенатор обратил внимание на то, что 46 президент США дружелюбно относится к президенту Российской Федерации Владимиру Путину, который напал на Украину. При этом глава Белого дома врет о войне и о президенте Владимире Зеленском. О том, почему нынешние события говорят о печальных днях в истории Америки, сенатор рассказал на своем YouTube-канале. Фокус собрал реакции других политиков США на заявления Трампа.

Заявления Трампа — реакция Линдси Грэма, республиканца

Видео Берни Сандерса длится пять минут, в течение которых республиканец проанализировал поведение Дональда Трампа. Первое, на что он обратил внимание — на то, как президент США действует совместно с "диктатором России" Путиным. По словам Грэма, это печальный момент, поскольку речь идет о "дружбе" с "жесточайшим диктатором" и о вражде с демократическими союзниками в Европе.

"Вчера мы стали свидетелями чрезвычайно печального момента в американской истории. Трамп демонстрирует, что видит одного из самых жестоких диктаторов мира как своего друга, а наших давних демократических союзников в Европе — как врагов", — считает Сандерс.

После этого политик опроверг заявления Трампа о войне в Украине и о Владимире Зеленском. В частности, зрители видео (более 1 млн человек), услышали правду о том, что именно РФ дважды напала на Украину и оккупировала 20% территории. Кроме того, речь шла о реальной поддержке Европейского Союза, которая по объемам даже больше помощи США. Также Берни Сандерс вспомнил об обстрелах, разрушениях, похищении детей, рейтинге Зеленского и прочее. По его мнению, важнее не так ложь, как то, что она означает полную поддержку всех идей Путина.

"Но дело не только во лжи Трампа. Важно то, что это показывает его истинные намерения — то, куда он хочет завести нашу страну и фактически весь мир. Трамп поддерживает Владимира Путина", — заявил политик.

Сандерс описал режим, который существует в РФ. Сенатор напомнил, что Кремль проводит "фиктивные выборы" каждые шесть лет, на которых Путин получает 90% голосов. Кроме того, никто не пытается скрыть масштабные фальсификации, а свободы слова нет. Сенатор от Республиканской партии подчеркнул, что действия РФ и Трампа не соответствуют истинным ценностям американцев.

"Такая Россия восхищает Трампа. Именно такую модель правления он поддерживает. Но это не является взглядом американского народа", — подытожил сенатор.

Заявления Трампа и реакция сенаторов США

Демократическая партия

Сенатор из Коннектикута Ричард Блюменталь (Richard Blumenthal) сказал в комментарии Fox News, что слова Трампа об Украине свидетельствуют о том, что он капитулировал перед Путиным. Также политик риторически поинтересовался, в каком мире живет президент США, если игнорирует страдания украинцев.

"В каком мире он живет? Это не только противоречит фактам и правде, но является крайне отвратительным, отвратительным предательством страны, которая истекала кровью, боролась и умирала за свободу", — сказал Блюменталь.

Между тем сенатор от Вирджинии, глава Комитета по разведке Марк Уорнер (Mark Warner) в соцсети X (Twitter) отметил, что президенту, перед тем, как говорить, стоило бы поговорить с собственными спецслужбами.

"Президенту Трампу действительно следует поговорить с представителями собственной разведки, прежде чем снова обвинить Украину в захвате России", — написал сенатор.

Республиканская партия

Сенатор Марджори Тейлор Грин заявила, что причина войны — это финансовые интересы украинских политиков. Также она обозвала президента Зеленского "актером в зеленом комбинезоне", который якобы "отменил выборы", "выманивает деньги" и истребляет поколение мужчин.

"Война в Украине всегда была финансируемой и контролируемой глубоким государством операцией по отмыванию денег и прокси-войной против России. Я никогда не голосовал за финансирование этой войны и не буду голосовать за финансирование этой войны. Ее надо закончить", — написала она в Х.

Сенатор Виктория Спартц прокомментировала слова Трампа о том, что Зеленский "диктатор". Политик согласилась в X, что это "полная правда".

Отметим, Фокус писал о реакции республиканца Линдси Грэма на предложение Трампа забрать у Украины все полезные ископаемые. Грэм объяснил, что это хорошее предложение, которое позволит США продолжать помогать Украине.

Напоминаем, 19 февраля Дональд Трамп выступил с очередными заявлениями относительно российско-украинской войны. Среди прочего, он уверен, что президент Зеленский будто бы "спал", когда ему привезли из США очень выгодную сделку о полезных ископаемых. Кроме того, главу украинского государства назвали "диктором", который намеренно не хочет проводить выборы.