"Зеленский спал": Трамп заявил, что с его министром финансов "довольно грубо" обошлись в Киеве

По словам Трампа, министр финансов США должен был представить соглашение о полезных ископаемых, однако якобы президент Украины "не был доступен для встречи". В то же время известно, что Скотт Бессент и Владимир Зеленский встречались 12 февраля.

Related video

Президент США Дональд Трамп заявил, что министр финансов Скотт Бессент во время недавнего визита в Киев был "довольно грубо" принят, когда Украина отклонила подписание соглашения о редкоземельных металлах. Об этом пишет CNN.

По словам Трампа, он планирует вернуться к этому вопросу и намекнул, что ситуация может не слишком порадовать президента Украины Владимира Зеленского. Он также вновь призвал к проведению выборов в стране, в которой объявлено военное положение.

"Скотт Бессент фактически поехал туда и был принят довольно грубо, потому что, по сути, ему сказали "нет", а Зеленский спал и не был доступен для встречи. Он (министр финансов США — ред.) провел много часов в поезде, а это опасное путешествие, и мы говорим о министре финансов. Он прибыл туда, чтобы получить подпись на документе, но вернулся с пустыми руками. Они отказались его подписать", — заявил Трамп в среду вечером на борту Air Force One.

Трамп также провел параллели с финансированием Украины со стороны Европы: "Европа возвращает свои деньги. Это заем".

Отвечая на вопрос, сможет ли он возобновить соглашение, Трамп ответил утвердительно.

"Да, думаю, я собираюсь вернуть это соглашение к жизни, знаете, посмотрим, что будет дальше. Но я ее восстановлю, или же ситуация не сделает его (Зеленского — ред.) слишком счастливым. И, смотрите, пришло время для выборов", — сказал президент США.

Также Трамп снова выразил сомнение относительно эффективности использования американской помощи Украине:

"Я хотел бы узнать, куда делись все деньги, которые мы присылали Украине. Где они?" — заявил он.

При этом Трамп положительно отозвался о диалоге с Россией:

"Я могу сказать, что у нас дела идут очень хорошо с Россией. Мы сделаем с Россией то, что ему (Зеленскому — ред.) не удалось. Мы можем договориться с Россией, чтобы остановить убийство потенциально миллионов людей", — заявил он.

CNN отметило, что Трамп ложно заявил, что Зеленский "признает, что половина денег, которые мы ему прислали, "исчезли". Журналисты отметили, что президент Украины не делал подобных заявлений. Наоборот, он выразил возражения относительно завышенных заявлений о том, сколько денег получила Украина.

Визит Скотта Бессента в Украину

12 февраля президент Украины Владимир Зеленский в Киеве встретился с министром финансов Соединенных Штатов Америки Скотом Бессентом.

Встреча Владимира Зеленского и Скотта Бессента в Киеве Фото: Офис президента

В Офисе президента Украины заявили, что во время встречи обсуждались партнерство между странами, экономические гарантии безопасности и ресурсный потенциал Украины. Американский телеканал CNN в свою очередь сообщал, что министр финансов США привез в Киев соглашение по редкоземельным металлам, однако Зеленский его не подписал. Он назвал соглашение "несерьезным", ведь оно не имело гарантий безопасности для Украины.

Напомним, 18 февраля президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции раскритиковал президента Украины и заявил, что Владимир Зеленский имеет поддержку лишь 4% граждан.

19 февраля президент Владимир Зеленский ответил на заявления Дональда Трампа о низких рейтингах. По его словам, такие цифры "идут от России".