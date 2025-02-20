"Зеленський спав": Трамп заявив, що з його міністром фінансів "доволі грубо" обійшлися в Києві

За словами Трампа, міністр фінансів США мав презентувати угоду про корисні копалини, однак нібито президент України "не був доступний для зустрічі". Водночас відомо, що Скотт Бессент і Володимир Зеленський мали зустріч 12 лютого.

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Президент США Дональд Трамп заявив, що міністр фінансів Скотт Бессент під час нещодавнього візиту до Києва був "доволі грубо" прийнятий, коли Україна відхилила підписання угоди про рідкоземельні метали. Про це пише CNN.

За словами Трампа, він планує повернутися до цього питання та натякнув, що ситуація може не надто потішити президента України Володимира Зеленського. Він також знову закликав до проведення виборів у країні, у якій оголошений воєнний стан.

"Скотт Бессент фактично поїхав туди і був прийнятий доволі грубо, тому що, по суті, йому сказали "ні", а Зеленський спав і не був доступний для зустрічі. Він (міністр фінансів США — ред.) провів багато годин у поїзді, а це небезпечна подорож, і ми говоримо про міністра фінансів. Він прибув туди, щоб отримати підпис на документі, але повернувся з порожніми руками. Вони відмовилися його підписати", — заявив Трамп у середу ввечері на борту Air Force One.

Трамп також провів паралелі з фінансуванням України з боку Європи: "Європа повертає свої гроші. Це позика".

Відповідаючи на запитання, чи зможе він відновити угоду, Трамп відповів ствердно.

"Так, думаю, я збираюся повернути цю угоду до життя, знаєте, подивимося, що буде далі. Але я її відновлю, або ж ситуація не зробить його (Зеленського — ред.) занадто щасливим. І, дивіться, настав час для виборів", — сказав президент США.

Також Трамп знову висловив сумнів щодо ефективності використання американської допомоги Україні:

"Я хотів би дізнатися, куди поділися всі гроші, які ми надсилали Україні. Де вони?" — заявив він.

При цьому Трамп позитивно відгукнувся про діалог із Росією:

"Я можу сказати, що у нас справи йдуть дуже добре з Росією. Ми зробимо з Росією те, що йому (Зеленському — ред.) не вдалося. Ми можемо домовитися з Росією, щоб зупинити вбивство потенційно мільйонів людей", — заявив він.

CNN зауважило, що Трамп неправдиво заявив, що Зеленський "визнає, що половина грошей, які ми йому надіслали, "зникли". Журналісти зазначили, що президент України не робив подібних заяв. Навпаки, він висловив заперечення щодо завищених заяв про те, скільки грошей отримала Україна.

Візит Скотта Бессента в Україну

12 лютого президент України Володимир Зеленський у Києві зустрівся з міністром фінансів Сполучених Штатів Америки Скотом Бессентом.

Зустріч Володимира Зеленського і Скотта Бессента у Києві Фото: Офіс президента

В Офісі президента України заявили, що під час зустрічі обговорювалися партнерство між країнами, економічні гарантії безпеки та ресурсний потенціал України. Американський телеканал CNN своєю чергою повідомляв, що міністр фінансів США привіз до Києва угоду щодо рідкоземельних металів, однак Зеленський її не підписав. Він назвав угоду "несерйозною", адже вона не мала гарантій безпеки для України.

Нагадаємо, 18 лютого президент США Дональд Трамп під час пресконференції розкритикував президента України і заявив, що Володимир Зеленський має підтримку лише 4% громадян.

19 лютого президент Володимир Зеленський відповів на заяви Дональда Трампа про низькі рейтинги. За його словами, такі цифри "йдуть від Росії".