"Ціна" війни та угода про рідкісноземельні метали: головне з пресконференції Зеленського (відео)

Глава держави прокоментував заяви Дональда Трампа про його низькі рейтинги. Зокрема, український президент відповів, чому не підписав угоду про рідкісноземельні метали.

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Президент України Володимир Зеленський прокоментував заяву американського лідера Дональда Трампа про його низький рейтинг. Глава держави дав пресконференцію.

Володимир Зеленський дав пресконференцію

За словами українського президента, він ніколи не коментує рейтинги. Втім, нещодавно бачив, що, за ними КМІС, довіра до нього становить 57%

"Якщо хтось хоче мене поміняти прямо зараз, то прямо зараз ніяк не вийде", — зазначив Зеленський.

Він додав, що такі цифри "йдуть від Росії".

"Ці цифри обговорюються між Америкою і Росією", — вважає глава держави.

Зокрема, президент України наголосив, що чомусь обговорюються його рейтинги, а не питання обміну військовополонених, захист від російських обстрілів.

"На мої запитання щодо збільшення Patriot я відповіді не почув від Сполучених Штатів Америки, хоча я постійно його піднімаю", — розповів Володимир Зеленський.

Допомога від США

За словами українського президента, дані про 90% допомоги від Штатів — "правда трішки інша".

"Хотілося би більше правди від команди Трампа", — наголосив глава держави.

Зеленський розповів, що війна наразі коштувала 320 мільярдів доларів, з яких 120 млрд — від українських платників податків, 200 млрд — США і Європа. Окрім пакету зброї, були окремі гуманітарні програми від партнерів.

Щодо угоди про рідкісноземельні метали, президент України наголосив, що головне в цьому документі — гарантії безпеки.

"Я з повагою відношусь до Сполучених Штатів. Тому я і сказав, що цей документ не готовий. Там немає слова про гарантії безпеки. Я захищаю Україну, я не можу продавати нашу державу", — зазначив Зеленський.

Санкції проти Порошенка:

"Правоохоронні органи нехай розказують про причини. Все це було на РНБО, фінмоніторинг все це доповів, там слідство, а санкції запроваджені не на Петра Порошенка, не суб'єктивуйте людину, яка виводить кошти з нашої держави, там список людей, які цим займалися".

Нагадаємо, США та Росія були проти того, аби Україна взяла участь у перемовинах в Ер-Ріяді.

Також Фокус писав про триетапний мирний план від США та Росії.