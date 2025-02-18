США та РФ були проти того, аби українська делегація взяла участь у перемовинах в Ер-Ріяді, — Bloomberg

Журналісти зазначають, що така позиція американської сторони "підкреслює сейсмічні зміни в дипломатії США" після розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним. Тим часом Зеленський не визнає "угоди про нас без нас".

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США та Росія були проти того, щоб українська делегація прибула на перемовини в Саудівській Аравії. Про це пише Bloomberg.

Під час зустрічі держсекретаря США Марко Рубіо з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим в Ер-Ріяді, президент України Володимир Зеленський перебував у Туреччині в рамках офіційного візиту, прагнучи зміцнити міжнародну підтримку. Після цього він полетить до столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяду, де сподівається отримати інформацію про американсько-російські переговори від принца Мохаммеда бін Салмана.

"Я запитаю, що він знає про це. Просто цікаво", — сказав Зеленський під час візиту до ОАЕ.

Видання зазначає, що така позиція американської сторони "підкреслює сейсмічні зміни в дипломатії США" після розмови Дональда Трампа з Володимиром Путіним.

Принц Мухаммед хотів, щоб Володимир Зеленський був представлений на переговорах, але як американці, так і росіяни наполягали на тому, що хочуть зустрітися без українців.

Журналісти Bloomberg зазначають, що телефонна розмова Трампа з Путіним минулого тижня та перспектива зустрічі на вищому рівні між президентами США та РФ вказує на "приголомшливу швидкість", з якою нова американська адміністрація намагається досягти угоди щодо припинення війни.

Україна "нічого не знала" про зустріч в Ер-Ріяді, заявив Зеленський в Абу-Дабі.

"Ми не можемо визнати нічого або будь-які угоди про нас без нас", — зазначив глава держави.

Перемовини США та Росії

Перша за кілька років зустріч делегацій РФ та США в столиці Саудівської Аравії тривала понад чотири години з 15-хвилинною паузою та перервою на ланч.

За словами представника Путіна Ушакова, перемовини пройшли "непогано", а РФ і США домовилися враховувати інтереси одне одного.

Нагадаємо, в Кремлі заговорили про право України вступити в ЄС.

Також Фокус писав про триетапний мирний план від США та Росії.