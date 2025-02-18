США и РФ были против того, чтобы украинская делегация приняла участие в переговорах в Эр-Рияде, — Bloomberg
Журналисты отмечают, что такая позиция американской стороны "подчеркивает сейсмические изменения в дипломатии США" после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным. Между тем Зеленский не признает "соглашения о нас без нас".
США и Россия были против того, чтобы украинская делегация прибыла на переговоры в Саудовской Аравии. Об этом пишет Bloomberg.
Во время встречи госсекретаря США Марко Рубио с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Эр-Рияде, президент Украины Владимир Зеленский находился в Турции в рамках официального визита, стремясь укрепить международную поддержку. После этого он полетит в столицу Саудовской Аравии Эр-Рияд, где надеется получить информацию об американо-российских переговорах от принца Мохаммеда бин Салмана.
"Я спрошу, что он знает об этом. Просто интересно", — сказал Зеленский во время визита в ОАЭ.
Издание отмечает, что такая позиция американской стороны "подчеркивает сейсмические изменения в дипломатии США" после разговора Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
Принц Мухаммед хотел, чтобы Владимир Зеленский был представлен на переговорах, но как американцы, так и россияне настаивали на том, что хотят встретиться без украинцев.
Журналисты Bloomberg отмечают, что телефонный разговор Трампа с Путиным на прошлой неделе и перспектива встречи на высшем уровне между президентами США и РФ указывает на "потрясающую скорость", с которой новая американская администрация пытается достичь соглашения о прекращении войны.
Украина "ничего не знала" о встрече в Эр-Рияде, заявил Зеленский в Абу-Даби.
"Мы не можем признать ничего или любые соглашения о нас без нас", — отметил глава государства.
Переговоры США и России
Первая за несколько лет встреча делегаций РФ и США в столице Саудовской Аравии продолжалась более четырех часов с 15-минутной паузой и перерывом на ланч.
По словам представителя Путина Ушакова, переговоры прошли "неплохо", а РФ и США договорились учитывать интересы друг друга.
Напомним, в Кремле заговорили о праве Украины вступить в ЕС.
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