По словам пресс-секретаря главы Кремля Дмитрия Пескова, Москва "ничего не будет диктовать" Киеву, если это не связано с военными союзами.

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Украина имеет суверенное право на вступление в Евросоюз, но этот "суверенитет" не распространяется на военные альянсы. Об этом 18 февраля заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, сообщает Politico.

В июне 2024 года Киев и Брюссель начали формальные переговоры о вступлении в ЕС. Когда во вторник Пескова спросили об этой перспективе, он сказал, что речь о процессах экономической интеграции.

"Здесь, конечно, никто не может ничего диктовать другой стране, и мы этого делать не будем", — приводит американское издание цитату спикер Кремля.

Авторы публикации напомнили, что в конце текущего месяце исполнится три года с начала полномасштабного вторжения в Украину, в ходе которого, отметили журналисты, РФ намеренно нацеливалась на критически важную инфраструктуру, вызвала массовые жертвы среди гражданского населения и неоднократно наносила удары по школам и больницам.

Очевидная поддержка самоопределения Киева происходит на фоне того, что США и Россия проводят двусторонние переговоры о будущем Украины без участия украинских представителей за столом переговоров.

Песков добавил, что позиция РФ не распространяется на участие Украины в военных союзах, поскольку стремление Украины вступить в НАТО президент РФ Владимир Путин рассматривает как явную угрозу.

"Конечно, наша позиция по вопросам, связанным с безопасностью, обороной и военными союзами, совершенно иная. У нас здесь другой подход, и все это знают", — сказал Песков.

Мирные переговоры: позиция Украины

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за вступления Украины в Евросоюз.

"Украина уже является частью Европы и будет частью равноправного Европейского Союза", — сказал он вице-президенту США Дж. Д. Вэнсу на прошлых выходных.

Напомним, что, по данным Fox News, РФ и США предлагают трехступенчатый мирный план. Первым в списке — режим прекращения огня.

Ранее сообщалось, что РФ и США создадут переговорные группы по войне в Украине: Лавров и Рубио договорились.