Після переговорів в Ер-Ріяді в Кремлі заявили про "суверенне право" України вступити в ЄС
За словами прессекретаря глави Кремля Дмитра Пєскова, Москва "нічого не диктуватиме" Києву, якщо це не пов'язано з військовими союзами.
Україна має суверенне право на вступ до Євросоюзу, але цей "суверенітет" не поширюється на військові альянси. Про це 18 лютого заявив прессекретар Кремля Дмитро Пєсков, повідомляє Politico.
У червні 2024 року Київ і Брюссель розпочали формальні переговори про вступ до ЄС. Коли у вівторок Пєскова запитали про цю перспективу, він сказав, що йдеться про процеси економічної інтеграції.
"Тут, звісно, ніхто не може нічого диктувати іншій країні, і ми цього робити не будемо", — наводить американське видання цитату спікера Кремля.
Автори публікації нагадали, що наприкінці поточного місяця виповниться три роки від початку повномасштабного вторгнення в Україну, під час якого, зазначили журналісти, РФ навмисно націлювалася на критично важливу інфраструктуру, спричинила масові жертви серед цивільного населення і неодноразово завдавала ударів по школах і лікарнях.
Очевидна підтримка самовизначення Києва відбувається на тлі того, що США і Росія проводять двосторонні переговори про майбутнє України без участі українських представників за столом переговорів.
Пєсков додав, що позиція РФ не поширюється на участь України у військових союзах, оскільки прагнення України вступити в НАТО президент РФ Володимир Путін розглядає як явну загрозу.
"Звичайно, наша позиція з питань, пов'язаних із безпекою, обороною і військовими союзами, зовсім інша. У нас тут інший підхід, і всі це знають", — сказав Пєсков.
Мирні переговори: позиція України
Президент України Володимир Зеленський виступає за вступ України до Євросоюзу.
"Україна вже є частиною Європи та буде частиною рівноправного Європейського Союзу", — сказав він віцепрезиденту США Дж. Д. Венсу минулими вихідними.
Нагадаємо, що, за даними Fox News, РФ і США пропонують триступеневий мирний план. Першим у списку — режим припинення вогню.
Раніше повідомлялося, що РФ і США створять переговорні групи щодо війни в Україні: Лавров і Рубіо домовилися.