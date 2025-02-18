Спочатку припинення вогню: РФ та США пропонують триступеневий мирний план, — журналістка Fox News

За даними репортерки Джекі Хайнріх, Білий дім та Кремль розглядають проведення виборів в Україні як одну з ключових умов для успішного процесу врегулювання.

Related video

Росія та США пропонують "триступеневий мирний план", який передбачає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди. Про це повідомляє репортерка телеканалу Fox News Джекі Хайнріх у Х.

"США та Росія пропонують триступеневий мирний план… Цей план включає припинення вогню, вибори в Україні, а потім підписання остаточної угоди", — написала вона з посиланням на джерела.

Джекі Хайнріх розкрила мирний план США та РФ Фото: Скріншот

За даними журналістки Fox News, проведення виборів в Україні сторони розглядають як одну з ключових умов для успішного процесу врегулювання.

"Ця стаття, безсумнівно, викличе суперечки, оскільки Росія не проводить справжні вибори, а українці не сприймають перспективи встановлення проросійського маріонеткового президента. Україна також заперечує думку про те, що популярність Зеленського надто низька, щоб виграти переобрання навіть без втручання Росії, посилаючись на його відмову підписати що-небудь у Мюнхені. Білий дім ще не дав коментарів, але очікується, що незабаром дасть", — написала Хайнріх.

Міністерство закордонних справ Росії раніше висунуло кілька ультиматумів, коли почалися їхні переговори із США в Ер-Ріяді. Російські чиновники зазначили, що членство України в НАТО є неприйнятним, і вони сказали, що одна відмова НАТО дозволити Україні приєднатися не є достатнім захистом. Натомість російські офіційні особи заявили, що НАТО має відмовитися від обіцянок щодо членства України в НАТО, даних під час саміту 2008 року в Бухаресті, пише Fox News.

Нагадаємо, як пройшли перемовини США та РФ у Саудівській Аравії.

Також раніше повідомлялося про домовленість Лаврова в Рубіо створити переговорні групи щодо війни в Україні.