"Цена" войны и соглашение о редкоземельных металлах: главное с пресс-конференции Зеленского (видео)

Глава государства прокомментировал заявления Дональда Трампа о его низких рейтингах. В частности, украинский президент ответил, почему не подписал соглашение о редкоземельных металлах.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал заявление американского лидера Дональда Трампа о его низком рейтинге. Глава государства дал пресс-конференцию.

Владимир Зеленский дал пресс-конференцию

По словам украинского президента, он никогда не комментирует рейтинги. Впрочем, недавно видел, что, по ним КМИС, доверие к нему составляет 57%

"Если кто-то хочет меня поменять прямо сейчас, то прямо сейчас никак не получится", — отметил Зеленский.

Он добавил, что такие цифры "идут от России".

"Эти цифры обсуждаются между Америкой и Россией", — считает глава государства.

В частности, президент Украины подчеркнул, что почему-то обсуждаются его рейтинги, а не вопросы обмена военнопленных, защита от российских обстрелов.

"На мои вопросы по увеличению Patriot я ответа не услышал от Соединенных Штатов Америки, хотя я постоянно его поднимаю", — рассказал Владимир Зеленский.

Помощь от США

По словам украинского президента, данные о 90% помощи от Штатов — "правда немножко другая".

"Хотелось бы больше правды от команды Трампа", — подчеркнул глава государства.

Зеленский рассказал, что война стоила 320 миллиардов долларов, из которых 120 млрд — от украинских налогоплательщиков, 200 млрд — США и Европа. Кроме пакета оружия, были отдельные гуманитарные программы от партнеров.

Относительно соглашения о редкоземельных металлах, президент Украины подчеркнул, что главное в этом документе — гарантии безопасности.

"Я с уважением отношусь к Соединенным Штатам. Поэтому я и сказал, что этот документ не готов. Там нет слова о гарантиях безопасности. Я защищаю Украину, я не могу продавать наше государство", — отметил Зеленский.

Санкции против Порошенко:

"Правоохранительные органы пусть рассказывают о причинах. Все это было на СНБО, финмониторинг все это доложил, там следствие, а санкции введены не на Петра Порошенко, не субъективируйте человека, который выводит средства из нашего государства, там список людей, которые этим занимались".

Напомним, США и Россия были против того, чтобы Украина приняла участие в переговорах в Эр-Рияде.

Также Фокус писал о трехэтапном мирном плане от США и России.