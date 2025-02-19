"Зеленского поддерживает 4% украинцев", "РФ атакует Украину только на 20%": главное из выступления Трампа

По мнению Трампа, Владимира Зеленского поддерживает лишь 4% граждан, а Киев и другие города Россия атакует не так, как на самом деле могла бы: он считает, что если бы РФ хотела, то разрушила бы украинскую столицу полностью. Своего предшественника Байдена он назвал "некомпетентным".

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Новоизбранный президент США Дональд Трамп во время своей большой пресс-конференции сделал акцент на Украине: говорил о Владимире Зеленском и выборах, а также о российских атаках и планах, в частности по разрушению столицы. Не обошлось и без упоминаний о деньгах, которые предоставила Америка для поддержки государства: глава США считает, что украинский президент "и сам не знает, куда делась половина средств". Об этом и другом он говорил во время встречи с журналистами в своей резиденции в Мар-а-Лаго в ночь с 18 на 19 февраля.

Фокус собрал главные заявления политика во время пресс-конференции.

"Россия хочет завершить войну"

По словам Дональда Трампа, РФ не хочет, чтобы смерти продолжались, и имеет целью завершить боевые действия.

"Россия хочет остановить эту дикость, которая там происходит, ее военнослужащие гибнут тысячами каждую неделю", — так сообщил президент США.

Он назвал гибель украинских и российских военных "бессмысленностью" и отметил, что "это можно было завершить еще три года назад".

"У них было три года, чтобы сесть за стол переговоров", — отметил он.

"Зеленский по рейтингу одобрения уже упал до 4%" и Украине "нужны выборы"

Дональд Трамп считает, что наступила ситуация, когда у лидера государства рейтинг поддержки среди граждан упал до 4%. По его словам, из-за длительного военного положения украинский народ может решить, что "давно не было выборов", и потребовать их проведения вскоре.

"Это не Россия говорит Украине, что надо выборы, это объективная ситуация", — отметил Трамп.

В то же время президент США не сообщил о том, откуда он взял такие статистические данные.

Трамп готов рассмотреть отправку миротворцев в Украину

Президент США допускает размещение миротворческого контингента из других стран в Украине для обеспечения мира и сдерживания россиян. Однако он не имеет в виду американских военных.

"Мы не будем там размещать военных, но их военные пусть будут, я не против", — сообщил Трамп.

По его словам, самое главное, чтобы "был мир", или же "перемирие".

"Перемирие — это тоже вариант", — отметил глава США.

Россия не хочет разрушать Киев: "если бы они хотели, то сделали бы это"

Дональд Трамп считает, что Россия атакует украинские города даже не наполовину своих боевых возможностей. Дело в том, что россияне не хотят разрушать Украину и в частности Киев, считает президент США.

"Россия способна очень быстро уничтожить украинские города на 100%, включая Киев", — отметил он.

При этом добавил, что РФ атакует Украину только на 20%.

"Я никогда не видел ни одного отчета", — Трамп о финансовой помощи Украине от США

Не обошлось во время пресс-конференции и упоминаний о средствах, которые США предоставили Украине для поддержки во время полномасштабного вторжения. Он думает, что Владимир Зеленский и сам не знает, "куда делась половина средств".

"Президент Зеленский на прошлой неделе заявил, что не получил и половины средств, которые США передали Украине", — отметил Трамп.

Также он добавил, что никогда не видел собственными глазами никаких отчетов о том, куда эти средства Украина направляет.

"Где все эти деньги? Куда они идут?", — спрашивает глава США.

Не забыл Дональд Трамп при этом и упрекнуть Европу: мол, "на них эта война имеет большее влияние", но европейские лидеры предоставили лишь около 100 миллиардов Украине.

"Нас отделяет океан, а их — нет", — сказал Трамп.

"США — очень коррумпированная страна", а Байден — "некомпетентный"

Во время пресс-конференции Трамп также не забыл упомянуть о своем государстве, обвинив США в том, что они очень коррумпированы.

Вспомнил Дональд Трамп и о своем предшественнике Джо Байдене, которого назвал "некомпетентным" и обвинил в том, что тот делал "бессмысленные заявления", которые только способствовали продолжению войны в Украине.

"Его руководство позволило войне продолжаться", — отметил Трамп.

Напомним, ранее стало известно о том, что европейские лидеры не хотят, чтобы Украина садилась за стол переговоров, пока не будет мирного соглашения. Об этом Фокус узнавал 18 февраля.

Также президент Франции Макрон заявлял о том, что Украину могут ждать новые Минские соглашения, если не будет эффективных решений. Такое мнение он озвучил 18 февраля.