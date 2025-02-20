"Пудель Путина": Daily Star создал карикатурную обложку с Трампом

Британский таблоид поместил на обложку Дональда Трампа в образе пуделя на поводке Владимира Путина после заявлений американского лидера о том, что Украине "не следовало начинать войну".

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Британский таблоид Daily Star создал обложку с Дональдом Трампом в карикатурном образе "пуделя Путина" после того, как президент США заявил, что полномасштабное вторжение РФ в Украину в 2022 году спровоцировал Владимир Зеленский. Таблоид опубликовал новую обложку вечером 19 февраля.

Газета пишет, что Дональд Трамп пытался исказить историю, когда атаковал президента Украины несправедливыми обвинениями и проигнорировал ответственность президента РФ Владимира Путина за вторжение.

"Дональд Трамп ошеломил мир заявлением, что Украина начала войну с Россией", — отмечают журналисты.

Daily Star раскритиковал заявления Трампа о "спровоцированном" Украиной нападении Путина Фото: Daily Star

Авторы привели высказывания 47-го президента США о том, что Зеленскому "не следовало начинать войну" и Киев мог "легко урегулировать" ее, заключив соглашение.

Также Трамп назвал Зеленского "диктатором без выборов" и обвинил его в "ужасной работе" на посту президента и "разрушении страны". Он заявил, что рейтинг поддержки Владимира Зеленского "упал до 4%" и анонсировал встречу с Путиным до конца февраля.

Президент Украины ответил на обвинения, отметив, что Трамп оказался в "дезинформационном" пузыре фейков российской пропаганды, в частности утверждение о 4% идет от Кремля.

"При всем уважении к президенту Дональду Трампу как лидеру... он живет в этом пространстве дезинформации", — сказал Зеленский.

По данным опроса Киевского международного института социологии (КМИС), рейтинг доверия украинцев к Владимиру Зеленскому составляет 57%. Глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров отмечал, что это на 4-5% больше, чем уровень доверия американцев к президенту США Дональду Трампу.

Напомним, 19 февраля Фокус писал о том, как мировые СМИ отреагировали на обвинения Трампа в сторону Украины.

Во время выступления в Майами в ночь с 19 на 20 февраля Дональд Трамп заявил, что за время войны Россия потеряла 900 тысяч человек, а Украина — 700 тысяч.