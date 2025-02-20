"Пудель Путіна": Daily Star створив карикатурну обкладинку з Трампом

Британський таблоїд помістив на обкладинку Дональда Трампа в образі пуделя на повідці Володимира Путіна після заяв американського лідера про те, що Україні "не слід було починати війну".

Related video

Британський таблоїд Daily Star створив обкладинку з Дональдом Трампом в карикатурному образі "пуделя Путіна" після того, як президент США заявив, що повномасштабне вторгнення РФ до України у 2022 році спровокував Володимир Зеленський. Таблоїд опублікував нову обкладинку ввечері 19 лютого.

Газета пише, що Дональд Трамп намагався викривити історію, коли атакував президента України несправедливими звинуваченнями та проігнорував відповідальність президента РФ Володимира Путіна за вторгнення.

"Дональд Трамп приголомшив світ заявою, що Україна почала війну з Росією", — зазначають журналісти.

Daily Star розкритикував заяви Трампа про "спровокований" Україною напад Путіна Фото: Daily Star

Автори навели висловлювання 47-го президента США про те, що Зеленському "не слід було починати війну" і Київ міг "легко врегулювати" її, уклавши угоду.

Також Трамп назвав Зеленського "диктатором без виборів" і звинуватив його у "жахливій роботі" на пості президента і "руйнуванні країни". Він заявив, що рейтинг підтримки Володимира Зеленського "впав до 4%" і анонсував зустріч із Путіним до кінця лютого.

Президент України відповів на звинувачення, зазначивши, що Трамп опинився в "дезінформаційній" бульбашці фейків російської пропаганди, зокрема твердження про 4% йде від Кремля.

"З усією повагою до президента Дональда Трампа як лідера… він живе в цьому просторі дезінформації", — сказав Зеленський.

За даними опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), рейтинг довіри українців до Володимира Зеленського складає 57%. Глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров зазначав, що це на 4–5% більше, ніж рівень довіри американців до президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, 19 лютого Фокус писав про те, як світові ЗМІ відреагували на звинувачення Трампа в бік України.

Під час виступу у Маямі в ніч із 19 на 20 лютого Дональд Трамп заявив, що за час війни Росія втратила 900 тисяч людей, а Україна – 700 тисяч.