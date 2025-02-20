Росія втратила 900 тисяч людей, Україна – 700 тисяч, — Трамп під час виступу у Маямі

Дональд Трамп озвучив кількість загиблих людей в Росії та Україні, а також зазначив, що бачив на супутникових знімках "поля, засіяні тілами". За його словами, люди загинули "зовсім невиправдано", а Україну він "любить", хоча "Зеленському це все дуже погано вдалося".

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Президент США Дональд Трамп заявив, що Росія втратила 900 тисяч людей, а Україна — можливо, 700 тисяч, і вкотре наголосив на необхідності завершувати російсько-українську війну, а Володимиру Зеленському погодитися на умови, які йому пропонують Росія та США. Водночас він вкотре нагадав про те, що за часів його президенства повномасштабної війни не було, а зараз лише його адміністрація може покласти їй край. Сам же політик збирається увійти в історію "миротворцем". Про це очільник Америки заявив під час свого виступу на FII Priority Saudi Investment Summit, який відбувся у Маямі уночі з 19 на 20 лютого.

"Росія втратила 900 тисяч людей, Україна – 700 тисяч, можливо", — заявив Дональд Трамп.

При цьому він не розповів, звідки отримав такі дані. Також очільник США не поділився інформацією про те, кого саме має на увазі — військових, цивільних громадян чи сумарні втрати обох країн.

"Це жахливо. Практично, все мертвими тілами засіяно, всі ці поля, і це все видно на супутникових знімках", — каже Трамп.

На тлі цих розмов він також згадав про Володимира Зеленського, якого вкотре розкритикував, зазначивши, що йому потрібно "діяти швидко".

"Я люблю Україну, але Зеленському дуже погано це все вдалося. Мільйони людей загинули невиправдано", — зазначив президент США.

Що стосується участі США у завершенні російсько-української війни, політик зазначив, що він впевнений у тому, що саме його адміністрація зможе покласти цьому край. Сам же Трамп збирається потрапити до світової історії у ролі "миротворця".

Нагадаємо, під час свого виступу у Маяві Дональд Трамп наприкінці заговорив про Україну та президента Зеленського. Він повторив свою думку про те, що Володимир Зеленський "диктатор", знову нагадав про те, що він не дає можливості провести вибори в Україні, а ще — згадав про його відмову щодо угоди про рідкісні метали.

Перед цим Дональд Трамп різко критикував Зеленського, коли написав у своєму дописі у соцмережах про те, що він — "диктатор", а також звинуватив у тому, що президент України не дає провести вибори. Це відбулося 19 лютого.