Россия потеряла 900 тысяч человек, Украина — 700 тысяч, — Трамп во время выступления в Майами

Дональд Трамп озвучил количество погибших людей в России и Украине, а также отметил, что видел на спутниковых снимках "поля, усеянные телами". По его словам, люди погибли "совершенно неоправданно", а Украину он "любит", хотя "Зеленскому это все очень плохо удалось".

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Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия потеряла 900 тысяч человек, а Украина — возможно, 700 тысяч, и в очередной раз подчеркнул необходимость завершать российско-украинскую войну, а Владимиру Зеленскому согласиться на условия, которые ему предлагают Россия и США. В то же время он в очередной раз напомнил о том, что во времена его президентства полномасштабной войны не было, а сейчас только его администрация может положить ей конец. Сам же политик собирается войти в историю "миротворцем". Об этом глава Америки заявил во время своего выступления на FII Priority Saudi Investment Summit, который состоялся в Майами ночью с 19 на 20 февраля.

"Россия потеряла 900 тысяч человек, Украина — 700 тысяч, возможно", — заявил Дональд Трамп.

При этом он не рассказал, откуда получил такие данные. Также глава США не поделился информацией о том, кого именно имеет в виду — военных, гражданских граждан или суммарные потери обеих стран.

"Это ужасно. Практически, все мертвыми телами засеяно, все эти поля, и это все видно на спутниковых снимках", — говорит Трамп.

На фоне этих разговоров он также вспомнил о Владимире Зеленском, которого в очередной раз раскритиковал, отметив, что ему нужно "действовать быстро".

"Я люблю Украину, но Зеленскому очень плохо это все удалось. Миллионы людей погибли неоправданно", — отметил президент США.

Что касается участия США в завершении российско-украинской войны, политик отметил, что он уверен в том, что именно его администрация сможет положить этому конец. Сам же Трамп собирается попасть в мировую историю в роли "миротворца".

Напомним, во время своего выступления в Майяви Дональд Трамп в конце заговорил об Украине и президенте Зеленском. Он повторил свое мнение о том, что Владимир Зеленский "диктатор", снова напомнил о том, что он не дает возможности провести выборы в Украине, а еще — вспомнил о его отказе по соглашению о редких металлах.

Перед этим Дональд Трамп резко критиковал Зеленского, когда написал в своем посте в соцсетях о том, что он — "диктатор", а также обвинил в том, что президент Украины не дает провести выборы. Это произошло 19 февраля.