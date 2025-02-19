Трамп хоче половину ресурсів України в $11,5 трильйона за військову допомогу: чи реально це, — Fortune

За словами Марко Папіча, старшого віцепрезидента і головного стратега BCA Research, проєкт нагадує відеогру Civilization IV. США не потрібні родовища рідкісноземельних металів, їм потрібно, щоб вони були очищені десь за межами Китаю.

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Президент США Дональд Трамп хоче, щоб Україна заплатила за надану Америкою військову підтримку, з'явилися й інші подробиці угоди, від якої Вашингтон може отримати до половини рідкісноземельних металів союзної країни. Про це пише Fortune.

У чорновому варіанті контракту, який минулого тижня презентували президенту України Володимиру Зеленському, було вказано загальну економічну вартість українських ресурсів.

Поки Україна продовжує відбивати російське вторгнення, Трамп прагне отримати рідкісноземельні метали в еквіваленті приблизно 500 млрд доларів: літій, кобальт, титан та інші копалини, без яких не обходяться сучасні технологічні розробки — чи то електромобілі, чи керовані ракети.

Китай встановив заборону на експорт рідкісноземельних металів на 40 років. А в умовах технологічної гонитви запаси України оцінюються в 11,5 трильйона доларів.

Запропонована Трампом угода не тільки буде надзвичайно обтяжливою, а й, мабуть, не має особливого сенсу, сказав Марко Папіч, старший віцепрезидент і головний стратег BCA Research.

"Основна частина родовищ рідкісноземельних металів України знаходиться на окупованих Росією територіях. Крім того, [США] не потрібні родовища рідкісноземельних металів, їм потрібно, щоб вони були очищені десь за межами Китаю. Зрештою, весь проєкт трохи нагадує щось із комп'ютерної гри Civilization IV", — зазначив Папіч в електронному листі журналістам.

За даними MiningWorld, в Україні знаходяться родовища 117 зі 120 найбільш використовуваних у світі промислових мінералів. За оцінками уряду, країна має 10% світових запасів літію.

Однак нічого з цього досі не було видобуто. Більша частина копалин України залишається невикористаною, а оцінки родовищ засновані на дослідженнях радянських часів.

"Дані не є сучасними, у нас дуже мало інформації про те, що там є", - сказала Financial Times Грейслін Баскаран, директор Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

Хоч би якою була доларова вартість рідкісноземельних металів України, розвиток інфраструктури для видобутку і перероблення цих мінералів не відбудеться відразу.

Такі реалії вказують на величезну перевагу Китаю перед Заходом, яка полягає не стільки в доступі до критично важливих мінералів, скільки в десятиліттях інвестицій і субсидій у видобуток і перероблення.

Нагадаємо, що Зеленський розлютив Трампа через критичні зауваження про переговори з Росією без України.

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