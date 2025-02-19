Трамп хочет половину ресурсов Украины в $11,5 триллиона за военную помощь: реально ли это, — Fortune

По словам Марко Папича, старшего вице-президента и главного стратега BCA Research, проект напоминает видеоигру Civilization IV. США не нужны месторождения редкоземельных металлов, им нужно, чтобы они были очищены где-то за пределами Китая.

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Президент США Дональд Трамп хочет, чтобы Украина заплатила за предоставленную Америкой военную поддержку, появились и другие подробности сделки, от которой Вашингтон может получить до половины редкоземельных металлов союзной страны. Об этом пишет Fortune.

В черновом варианте контракта, который на прошлой неделе представили президенту Украины Владимиру Зеленскому, была указана общая экономическая стоимость украинских ресурсов.

Пока Украина продолжает отражать российское вторжение, Трамп стремится получить редкоземельные металлы в эквиваленте примерно 500 млрд долларов: литий, кобальт, титан и другие ископаемые, без которых не обходятся современные технологические разработки — будь то электромобили или управляемые ракеты.

Китай установил запрет на экспорт редкоземельных металлов на 40 лет. А в условиях технологической гонки запасы Украины оцениваются в 11,5 триллиона долларов.

Предложенная Трампом сделка не только будет чрезвычайно обременительной, но и, по-видимому, не имеет особого смысла, сказал Марко Папич, старший вице-президент и главный стратег BCA Research.

"Основная часть месторождений редкоземельных металлов Украины находится на оккупированных Россией территориях. Кроме того, [США] не нужны месторождения редкоземельных металлов, им нужно, чтобы они были очищены где-то за пределами Китая. В конечном счете, весь проект немного напоминает что-то из компьютерной игры Civilization IV", — отметил Папич в электронном письме журналистам.

По данным MiningWorld, в Украине находятся месторождения 117 из 120 наиболее используемых в мире промышленных минералов. По оценкам правительства, страна обладает 10% мировых запасов лития.

Однако ничего из этого до сих пор не было добыто. Большая часть ископаемых Украины остается неиспользованной, а оценки месторождений основаны на исследованиях советских времен.

"Данные не являются современными, у нас очень мало информации о том, что там есть", — сказала Financial Times Грейслин Баскаран, директор Центра стратегических и международных исследований.

Какова бы ни была долларовая стоимость редкоземельных металлов Украины, развитие инфраструктуры для добычи и переработки этих минералов не произойдет в одночасье.

Такие реалии указывают на громадное преимущество Китая перед Западом, которое заключается не столько в доступе к критически важным минералам, сколько в десятилетиях инвестиций и субсидий в добычу и переработку.

Напомним, что Зеленский разозлил Трампа из-за критических замечаний о переговорах с Россией без Украины.

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