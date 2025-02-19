Глава Мінцифри порівняв популярність Трампа та Зеленського: що показують рейтинги

Рівень прихильності американців до президента США Дональда Трампа — нижче 50%, при цьому його більше "не люблять", ніж "люблять", свідчить інфографіка Михайла Федорова.

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Рейтинг критики президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа випереджає рівень невіри до президента України Володимира Зеленського. При цьому загальні тенденції показують, що підтримка лідера американців зросла після заяв про російсько-українську війну. Про те, як сильно відрізняються довіра та критика від громадян різних країн, глава Міністерства цифрової трансформації Михайло Федоров зауважив у Telegram-каналі.

Федоров звернув увагу на дані щодо підтримки Трампа, зібрані з агрегаторів опитувань на сторінці відкритої онлайн-енциклопедії Wikipedia. На скриншоті можна побачити, що агрегатор Projects FiveThirtyEight показує схвалення поточних дій Трампа на рівні 49,5%, а агрегатор RealClearPolling — 48,8%. Загальна прихильність до американського президента — 46,6%, а неприхильність — 48%. Глава Мінцифри підсумував, що результати Зеленського кращі за показники Трампа.

"Рівень довіри українців до Президента Зеленського більший на 4-5%, ніж рівень довіри американців до Президента Трампа", — написав Федоров.

Трамп і Зеленський - скриншот Михайла Федорова Фото: Скриншот

Трамп і Зеленський — деталі рейтингів

На агрегатор опитувань, до яких звернувся Федоров та Вікіпедія, дійсно можна побачити, що рівень підтримки Трампа менш як 50%. З іншого боку, бачимо, що американці стали більш прихильними після активностей на тему російсько-української війни. Наприклад, на порталі "Project 538" показали, що з 16 до 18 лютого Трамп отримав приріст популярності на 3,8%. На порталі RealClearPolling тим часом — демонстрація результатів шести опитувань за лютий. При цьому в п'яти опитуваннях — приріст на 6-9%, і лише в читачів The Economist є падіння на 2%.

Трамп і Зеленський - рейтинг президента США Фото: Скриншот Трамп і Зеленський - опитування про ставлення до президента США Фото: Скриншот

Зазначимо, питання рейтингів з'явилось після того, як Дональд Трамп 18 лютого заявив, що Володимир Зеленський має лише 4% підтримки українців і тому його потрібно переобрати відповідно до вимог РФ. Наступного дня, 19 лютого, з'явились результати опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС). Згідно з даними телефонного опитування 1 тис. українців, Зеленському довіряють сумарно 57% респондентів, а не довіряють 37%, Тобто баланс довіри-недовіри — 20 пунктів, написали соціологи [відповідно, у Трампа — "мінус" 2 пункти].

Нагадуємо, 19 лютого президент Зеленський дав пресконференцію, під час якої прокоментував заяву Трампа про "лише чотиривідсоткову підтримку" українців. Тим часом видання The Guardian пояснило, чим очільник України розсердив президента США.