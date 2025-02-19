"Після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді": Зеленський прокоментував удар по Одесі (відео)

Президент України згадав слова російських представників про те, що РФ не завдає ударів по українській енергетиці. Однак після чергового удару, за словами Зеленського, мінімум 160 тисяч одеситів залишились без тепла та електропостачання.

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Президент України Володимир Зеленський назвав переговори між представниками Сполучених Штатів Америк та Російської Федерації у столиці Саудівської Аравії Ер-Ріяді сумнозвісними. Про це він заявив, коментуючи удар по Одесі у ніч на 19 лютого.

"Якраз учора, після сумнозвісної зустрічі в Ер-Ріяді, стало відомо, що російські представники вкотре брехали про те, що вони нібито не завдають ударів по енергетиці. Майже в той самий час – такий удар, ударні дрони проти електротрансформаторів. І це взимку, мінус 6 градусів за Цельсієм було вночі", — йдеться в повідомленні.

Президент розповів, що в Одесі тривають рятувальні роботи після чергового російського удару по енергетичній інфраструктурі. Він додав, що російська армія не шкодує ракет та ударних дронів, б'ючи по цивільних енергетичних об’єктах.

За словами Володимира Зеленського, нині мінімум 160 тисяч одеситів без тепла та електропостачання. Крім цього, без опалення й світла залишилися 13 шкіл, дитячий садочок, кілька лікарень. Задіяні всі ремонтні бригади та комунальні служби.

Переговори у Саудівській Аравії

Нагадаємо, що 18 лютого в столиці Саудівської Аравії, Ер-Ріяді, відбулися переговори між представниками США та Росії. З американської сторони були держсекретар Марко Рубіо, радник президента з нацбезпеки Майк Волц та спецпредставник з Близького Сходу Стів Віткофф, який також курує контакти з РФ. Росію представляли міністр закордонних справ Сергій Лавров і головний радник Володимира Путіна з зовнішньої політики Юрій Ушаков.

Україну та представників Європи на зустріч не запросили. Володимир Зеленський заявив, що офіційний Київ не був поінформований про ці переговори і не визнає жодних домовленостей щодо України без її участі.

Атака на Одесу 19 лютого: що відомо

Додамо, що уночі з 18 на 19 лютого російська армія атакувала українські регіони безпілотниками типу "Шахед", під масованим ворожим ударом опинилася зокрема Одеса. Під удар потрапив густозаселений район міста. Через атаку ЗС РФ житлові будинки та інші споруди залишились без води, світла та опалення.

За інформацією мера міста Геннадія Труханова, внаслідок масованої атаки РФ без світла та опалення залишилися 14 шкіл, 13 дитячих садочків та понад 500 житлових будинків. Зафіксовані руйнування поліклініки та дитячого садочка, в місті є постраждалий.