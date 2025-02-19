"После печально известной встречи в Эр-Рияде": Зеленский прокомментировал удар по Одессе (видео)

Президент Украины вспомнил слова российских представителей о том, что РФ не наносит удары по украинской энергетике. Однако после очередного удара, по словам Зеленского, минимум 160 тысяч одесситов остались без тепла и электроснабжения.

Related video

Президент Украины Владимир Зеленский назвал переговоры между представителями Соединенных Штатов Америки и Российской Федерации в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде печально известными. Об этом он заявил, комментируя удар по Одессе в ночь на 19 февраля.

"Как раз вчера, после печально известной встречи в Эр-Рияде, стало известно, что российские представители в очередной раз врали о том, что они якобы не наносят удары по энергетике. Почти в то же время — такой удар, ударные дроны против электротрансформаторов. И это зимой, минус 6 градусов по Цельсию было ночью", — говорится в сообщении.

Президент рассказал, что в Одессе продолжаются спасательные работы после очередного российского удара по энергетической инфраструктуре. Он добавил, что российская армия не жалеет ракет и ударных дронов, ударяя по гражданским энергетическим объектам.

По словам Владимира Зеленского, сейчас минимум 160 тысяч одесситов без тепла и электроснабжения. Кроме этого, без отопления и света остались 13 школ, детский сад, несколько больниц. Задействованы все ремонтные бригады и коммунальные службы.

Переговоры в Саудовской Аравии

Напомним, что 18 февраля в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде, состоялись переговоры между представителями США и России. С американской стороны были госсекретарь Марко Рубио, советник президента по нацбезопасности Майк Уолц и спецпредставитель по Ближнему Востоку Стив Уиткофф, который также курирует контакты с РФ. Россию представляли министр иностранных дел Сергей Лавров и главный советник Владимира Путина по внешней политике Юрий Ушаков.

Украину и представителей Европы на встречу не пригласили. Владимир Зеленский заявил, что официальный Киев не был проинформирован об этих переговорах и не признает никаких договоренностей по Украине без ее участия.

Атака на Одессу 19 февраля: что известно

Добавим, что ночью с 18 на 19 февраля российская армия атаковала украинские регионы беспилотниками типа "Шахед", под массированным вражеским ударом оказалась в частности Одесса. Под удар попал густозаселенный район города. Из-за атаки ВС РФ жилые дома и другие сооружения остались без воды, света и отопления.

По информации мэра города Геннадия Труханова, в результате массированной атаки РФ без света и отопления остались 14 школ, 13 детских садов и более 500 жилых домов. Зафиксированы разрушения поликлиники и детского сада, в городе есть пострадавший.