Не будем признавать: Зеленский высказался о переговорах РФ и США в Саудовской Аравии

Президент отметил, что государство не было проинформировано об этих переговорах, а любые дискуссии, касающиеся Украины без ее представителей, не могут иметь результата и не будут признаны официальным Киевом.

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Украина не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать никаких решений, принятых без ее непосредственного участия. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, комментируя вопрос о переговорах в Эр-Рияде между представителями РФ и США, передает "Интерфакс-Украина".

"Украина не будет принимать (участия — ред.). Украина об этом ничего не знала. А Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины (такими — ред.), которые не имеют результата. И мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. И мы не будем такие договоренности признавать", — сказал глава государства.

Говоря о встрече представителей США и РФ в Саудовской Аравии, Зеленский отметил, что это двусторонний процесс, и если у этих стран есть вопросы для обсуждения, они имеют на это право. По его словам, подобные консультации происходили и раньше, но только сейчас об этом "стали публично говорить".

Зеленский заявил, что его запланированный официальный визит в Саудовскую Аравию, который состоится во вторник, 18 февраля, не связан с переговорами между представителями Соединенных Штатов и России. Он также добавил, что во время встречи с наследным принцем, премьер-министром Саудовской Аравии Мухаммедом ибн Салманом, намерен узнать детали этих переговоров.

Отдельно Зеленский заявил, что планирует обсудить возможность снижения цен на нефть. По его мнению, лучшие возможности для этого имеет бывший президент США Дональд Трамп.

"Я не знаю, кому может удаться снизить цены. Считаю, что наибольший ресурс есть к этому именно у президента Трампа, что он самый сильный в этом направлении в энергетике и имеет в руках это. И я думаю, что если он поставил цель, он сможет", — считает президент Украины.

Напомним, 16 февраля в Саудовскую Аравию прибыла делегация украинских чиновников, чтобы подготовить визит президента Владимира Зеленского.

18 февраля в Саудовской Аравии встретятся представители США и РФ. В Эр-Рияд приедут глава МИД РФ Сергей Лавров и советник российского президента по внешней политике Юрий Ушаков. Американскую сторону на переговорах будут представлять госсекретарь США Марко Рубио и советник президента США по нацбезопасности Майк Уолц, а также спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.