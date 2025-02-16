Украинская делагация прибыла в Саудовскую Аравию: в правительстве назвали цель визита (фото)

Команда украинских чиновников представляет проекты для инвестиций и готовит со странами Ближнего Востока подписание ряда договоров. В то же время в эти дни, по сообщению СМИ, в Саудовской Аравии должны состояться переговоры между США и РФ.

Related video

Украинская правительственная делегация прибыла в Саудовскую Аравию с целью подготовки предстоящего визита в страну президента Владимира Зеленского. Об этом сообщила первый вице-премьер, министр экономики Украины Юлия Свириденко в Facebook в воскресенье, 16 февраля.

Визит украинских чиновников начался со встречи с почти сотней саудовских предпринимателей. Украинская делегация представила проекты в энергетике, сельском хозяйстве, инфраструктуре и государственно-частном партнерстве, а также обсудила возможности для приватизации.

По словам Свириденко, в ближайшие дни планируется ряд встреч для подготовки визита Владимира Зеленского в Саудовскую Аравию. Также ведется работа над подписанием важных экономических соглашений со странами региона.

Украинская правительственная делегация с визитом в Саудовской Аравии Фото: Юлия Свириденко / Facebook Украинская правительственная делегация с визитом в Саудовской Аравии Фото: Юлия Свириденко / Facebook

Министр напомнила, что Саудовская Аравия уже выделила 500 миллионов долларов на поддержку Украины, включая гуманитарную и экономическую помощь. Она отметила, что украинская сторона призывает к инвестированию еще до завершения войны, приводя примеры компаний FAS Energy и SALIC, которые уже вкладывают средства в возобновляемую энергетику и аграрный сектор Украины.

"Я убеждена, что у нас есть перспективы для еще более активного привлечения инвестиций из стран Ближнего Востока. Сегодня мы увидели значительный интерес прежде всего к инфраструктурным проектам, энергетическим, к предложениям в сфере инноваций, агробизнеса, прежде всего производстве удобрений, где Саудовская Аравия имеет экспертизу", — написала Свириденко.

Она также отметила рост экспорта в Саудовскую Аравию с 291 миллиона долларов в 2023 году до 368 миллионов в 2024-м.

Напомним, 13 февраля президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме анонсировал встречу представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии, которая якобы должна быть посвящена урегулированию войны.

14 февраля президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намерения посетить Саудовскую Аравию, Турцию и ОАЭ. Однако, по его словам, встреч с представителями США и России там не предусмотрено.

15 февраля специальный посланник президента США Кит Келлог сообщил о намерении за 180 дней привлечь все стороны к переговорам для завершения войны в Украине. По данным агентства Bloomberg, высокопоставленные чиновники США и России на следующей неделе проведут встречу в Саудовской Аравии для подготовки саммита Трампа и Путина, который должен состояться до конца февраля.