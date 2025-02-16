Українська делагація прибула до Саудівської Аравії: в уряді назвали мету візиту (фото)

Команда українських урядовців презентує проєкти для інвестицій та готує з країнами Близького Сходу підписання низки договорів. Водночас у ці дні, за повідомленням ЗМІ, у Саудівській Аравії мають відбутися переговори між США та РФ.

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Українська урядова делегація прибула до Саудівської Аравії з метою підготовки майбутнього візиту до країни президента Володимира Зеленського. Про це повідомила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко у Facebook у неділю, 16 лютого.

Візит українських посадовців розпочався із зустрічі з майже сотнею саудівських підприємців. Українська делегація презентувала проєкти в енергетиці, сільському господарстві, інфраструктурі та державно-приватному партнерстві, а також обговорили можливості для приватизації.

За словами Свириденко, найближчими днями планується низка зустрічей для підготовки візиту Володимира Зеленського до Саудівської Аравії. Також ведеться робота над підписанням важливих економічних угод із країнами регіону.

Українська урядова делегація з візитом у Саудівській Аравії Фото: Юлія Свириденко / Facebook Українська урядова делегація з візитом у Саудівській Аравії Фото: Юлія Свириденко / Facebook

Міністерка нагадала, що Саудівська Аравія вже виділила 500 мільйонів доларів на підтримку України, включаючи гуманітарну та економічну допомогу. Вона зазначила, що українська сторона закликає до інвестування ще до завершення війни, наводячи приклади компаній FAS Energy та SALIC, які вже вкладають кошти у відновлювальну енергетику та аграрний сектор України.

"Я переконана, що ми маємо перспективи для ще активнішого залучення інвестицій із країн Близького Сходу. Сьогодні ми побачили значний інтерес передовсім до інфраструктурних проєктів, енергетичних, до пропозицій у сфері інновацій, агробізнесу, передовсім виробництві добрив, де Саудівська Аравія має експертизу", — написала Свириденко.

Вона також відзначила зростання експорту до Саудівської Аравії з 291 мільйона доларів у 2023 році до 368 мільйонів у 2024-му.

Нагадаємо, 13 лютого президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі анонсував зустріч представників України, США та Росії в Саудівській Аравії, яка нібито має бути присвячена врегулюванню війни.

14 лютого президент України Володимир Зеленський підтвердив наміри відвідати Саудівську Аравію, Туреччину та ОАЕ. Однак, за його словами, зустрічей із представниками США та Росії там не передбачено.

15 лютого спеціальний посланник президента США Кіт Келлог повідомив про намір за 180 днів залучити всі сторони до переговорів для завершення війни в Україні. За даними агентства Bloomberg, високопосадовці США та Росії наступного тижня проведуть зустріч у Саудівській Аравії для підготовки саміту Трампа та Путіна, який має відбутися до кінця лютого.