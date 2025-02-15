Мир за 180 днів, поступки РФ і вибори в Україні: головні заяви другого дня Мюнхену-2025

Спецпредставник президента США Кіт Келлог заявив, що в Україні перемоги, як у Другій світовій війни, "напевно не станеться". За його словами, спершу потрібно "зупинити кровотечу", а потім "лікувати".

Related video

Війна в Україні була в центрі дискусій на Мюнхенській конференції з безпеки-2025 15 лютого. Низку заяв про завершення російсько-української війни зробили спецпредставник США з питань України та Росії Кіт Келлог, генеральний секретар Північноатлантичного альянсу (НАТО) Марк Рютте та президент України Володимир Зеленський. Фокус зібрав головні заяви другого дня Мюнхену-2025.

Кіт Келлог про завершення війни в Україні

Спецпредставник президента США Дональда Трампа з питань України та Росії ввечері 15 лютого взяв участь у панельній дискусії "Мир через силу. План для України".

Під час свого виступу він зазначив, що для завершення війни в Україні президент РФ Володимир Путін повинен піти на поступки, зокрема територіальні.

"Це мають бути й територіальні поступки, може бути відмова від використання збройних сил, зменшення кількості особового складу", — сказав генерал Келлог.

Також він оцінив рівень санкцій, застосованих США проти РФ, як 6 із 10, проте їхня реалізація, на думку спецпредставника, лишається на рівні 3 з 10. Келлог наголосив на необхідності жорстких санкцій, які вдарять по економіці.

"Зараз більшість країн ввели санкції проти РФ, але найбільше по ній б'ють санкції щодо нафтопродуктів. І вони продають їх через тіньовий флот. Більша частина працює на Балтійському морі, і ми повинні передбачити якийсь план", — сказав спецпредставник США.

У відповідь на питання про те, як США бачать завершення війни та чи може це бути перемога України, Келлог сказав, що перемоги, як у Другій світовій, "напевно не станеться".

"Давайте будемо чесними. Україна сміливо боролась. Перше що треба зробити — зупинити кровотечу, а далі — лікувати. Який би план не був, потрібно добре подумати…" — заявив генерал.

Щодо президентських і парламентських виборів в Україні після припинення вогню Келлог зазначив, що це питання українського народу.

"Коли є демократія, це реалізується шляхом голосування. Наші батьки-засновники на питання "Що ви нам дасте?" відповідали: "Ми дамо вам республіку, якщо ви зможете її утримати". І ви собі це питання можете поставити, а не США", — сказав спецпредставник Трампа.

Келлог сподівається досягти припинення вогню за 180 днів

Під час 8-го Українського ланчу з нагоди Мюнхенської конференції з безпеки спецпредставник сказав, що війна в Україні повинна закінчитися швидше, ніж за рік.

"Я публічно беру 180 днів, почну назад відраховувати, щоб залучити всі сторони", — сказав спецпредставник Трампа.

Він додав, що мирну угоду потрібно скласти таким чином, щоб вона забезпечила сталий мир і суверенітет України, і щоб війна більше ніколи не почалася знов.

За його словами, під час конференції він обговорить бачення завершення війни з союзниками, а потім передасть цей спектр думок Дональду Трампу — і на їх основі президент США ухвалюватиме рішення.

"Йдеться не про місяці, це дні та тижні", — зазначив Келлог.

Генерал також заявив, що участь країн Європи в переговорах із Росією не є обов'язковою.

Генсек НАТО про російську загрозу

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що Альянс повинен продовжувати підтримувати Україну, постачати зброю, інструкторів і забезпечити Києву найкращі позиції для майбутніх перемовин, передає народний депутат України Олексій Гончаренко.

Марк Рютте вважає, що в результаті переговорів Україна повинна отримати такі гарантії безпеки, щоб Путін не зміг напасти вдруге.

Водночас він заперечив, що членство України в НАТО може бути пунктом мирної угоди, передає "Укрінформ". Також він закликав європейські країни висувати конкретні ініціативи та ідеї гарантій безпеки для досягнення стійкого та тривалого миру в Україні.

Мюнхен-2025: заяви Володимира Зеленського

Президент України Володимир Зеленський під час виступу на Мюнхенській безпековій конференції заявив, що РФ готується створити 15 нових дивізій чисельністю 150 тисяч і перекинути їх до Білорусі. Він висловив переконання, що Європі варто розглянути створення власних Збройних сил для захисту від російської загрози.

Український лідер також сказав, що не погодиться на жодні угоди, "укладені за нашою спиною і без нашої участі".

Зеленський наголосив, що гарантією безпеки для України має бути або членство в НАТО, або рівноцінна цьому альтернатива. Президент України скептично поставився до готовності РФ укласти довготривалий мир і зазначив, що Путін не може дати гарантій безпеки, бо йому потрібна війна, щоб лишатися при владі.

Також Володимир Зеленський сказав, що готовий говорити про вибори, але зараз, за його словами, "українці виборів не хочуть".

"Нам потрібна єдність всередині країни. Якщо комусь це не подобається — вони можуть обрати інше громадянство", — заявив президент.

Нагадаємо, 14 лютого президент України Володимир Зеленський і віцепрезидент США Джей Ді Венс обговорили досягнення тривалого миру в Україні. Венс наголосив на необхідності запобігти новим конфліктам у майбутньому, а Зеленський зазначив, що сторони працюють над планом, який допоможе зупинити Путіна.

Сенатор Республіканської партії США Ліндсі Грем під час виступу на Мюнхенській конференції 14 лютого сказав, що Штати можуть передати Україні багато літаків F-16, ракети ATACMS і танки, щоб стримати РФ від нового нападу.