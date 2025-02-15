Мир за 180 дней, уступки РФ и выборы в Украине: главные заявления второго дня Мюнхена-2025

Спецпредставитель президента США Кит Келлог заявил, что в Украине победы, как во Второй мировой войне, "наверняка не произойдет". По его словам, сперва нужно "остановить кровотечение", а потом "лечить".

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Война в Украине была в центре дискуссий на Мюнхенской конференции по безопасности-2025 15 февраля. Ряд заявлений о завершении российско-украинской войны сделали спецпредставитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог, генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Марк Рютте и президент Украины Владимир Зеленский. Фокус собрал главные заявления второго дня Мюнхена-2025.

Кит Келлог о завершении войны в Украине

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России вечером 15 февраля принял участие в панельной дискуссии "Мир через силу. План для Украины".

Во время своего выступления он отметил, что для завершения войны в Украине президент РФ Владимир Путин должен пойти на уступки, в частности территориальные.

"Это должны быть и территориальные уступки, может быть отказ от использования вооруженных сил, уменьшение количества личного состава", — сказал генерал Келлог.

Также он оценил уровень санкций, примененных США против РФ, как 6 из 10, однако их реализация, по мнению спецпредставителя, остается на уровне 3 из 10. Келлог отметил необходимость жестких санкций, которые ударят по экономике.

"Сейчас большинство стран ввели санкции против РФ, но больше всего по ней бьют санкции по нефтепродуктам. И они продают их через теневой флот. Большая часть работает на Балтийском море, и мы должны предусмотреть какой-то план", — сказал спецпредставитель США.

В ответ на вопрос о том, как США видят завершение войны и может ли это быть победа Украины, Келлог сказал, что победы, как во Второй мировой, "наверняка не произойдет".

"Давайте будем честными. Украина смело боролась. Первое что надо сделать — остановить кровотечение, а дальше — лечить. Какой бы план ни был, нужно хорошо подумать..." — заявил генерал.

Относительно президентских и парламентских выборов в Украине после прекращения огня Келлог отметил, что это вопрос украинского народа.

"Когда есть демократия, это реализуется путем голосования. Наши отцы-основатели на вопрос "Что вы нам дадите?" отвечали: "Мы дадим вам республику, если вы сможете ее удержать". И вы себе этот вопрос можете задать, а не США", — сказал спецпредставитель Трампа.

Келлог надеется достичь прекращения огня за 180 дней

Во время 8-го Украинского ланча по случаю Мюнхенской конференции по безопасности спецпредставитель сказал, что война в Украине должна закончиться быстрее, чем за год.

"Я публично беру 180 дней, начну обратно отсчитывать, чтобы привлечь все стороны", — сказал спецпредставитель Трампа.

Он добавил, что мирное соглашение нужно составить таким образом, чтобы оно обеспечило устойчивый мир и суверенитет Украины, и чтобы война больше никогда не началась вновь.

По его словам, во время конференции он обсудит видение завершения войны с союзниками, а затем передаст этот спектр мнений Дональду Трампу — и на их основе президент США будет принимать решение.

"Речь идет не о месяцах, это дни и недели", — отметил Келлог.

Генерал также заявил, что участие стран Европы в переговорах с Россией не является обязательным.

Генсек НАТО о российской угрозе

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Альянс должен продолжать поддерживать Украину, поставлять оружие, инструкторов и обеспечить Киеву наилучшие позиции для будущих переговоров, передает народный депутат Украины Алексей Гончаренко.

Марк Рютте считает, что в результате переговоров Украина должна получить такие гарантии безопасности, чтобы Путин не смог напасть во второй раз.

В то же время он возразил, что членство Украины в НАТО может быть пунктом мирного соглашения, передает "Укринформ". Также он призвал европейские страны выдвигать конкретные инициативы и идеи гарантий безопасности для достижения устойчивого и длительного мира в Украине.

Мюнхен-2025: заявления Владимира Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский во время выступления на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что РФ готовится создать 15 новых дивизий численностью 150 тысяч и перебросить их в Беларусь. Он выразил убеждение, что Европе стоит рассмотреть создание собственных Вооруженных сил для защиты от российской угрозы.

Украинский лидер также сказал, что не согласится ни на какие соглашения, "заключенные за нашей спиной и без нашего участия".

Зеленский подчеркнул, что гарантией безопасности для Украины должно быть либо членство в НАТО, либо равноценная этому альтернатива. Президент Украины скептически отнесся к готовности РФ заключить долговременный мир и отметил, что Путин не может дать гарантий безопасности, потому что ему нужна война, чтобы оставаться у власти.

Также Владимир Зеленский сказал, что готов говорить о выборах, но сейчас, по его словам, "украинцы выборов не хотят".

"Нам нужно единство внутри страны. Если кому-то это не нравится — они могут выбрать другое гражданство", — заявил президент.

Напомним, 14 февраля президент Украины Владимир Зеленский и вице-президент США Джей Ди Вэнс обсудили достижение длительного мира в Украине. Вэнс отметил необходимость предотвратить новые конфликты в будущем, а Зеленский отметил, что стороны работают над планом, который поможет остановить Путина.

Сенатор Республиканской партии США Линдси Грэм во время выступления на Мюнхенской конференции 14 февраля сказал, что Штаты могут передать Украине много самолетов F-16, ракеты ATACMS и танки, чтобы сдержать РФ от нового нападения.