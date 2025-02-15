Один Мюнхен уже закончился очень плохо: уроки для Украины из 1938 года

Мюнхенская конференция по безопасности-2025, на которую собрались политические лидеры разных стран, в значительной степени определяет судьбу Украины — как минимум, вектор, по которому будет двигаться страна в ближайшее время. И на ум невольно приходят ассоциации с другим Мюнхеном — событиями 1938 года и разделом Чехословакии перед Второй мировой войной. Фокус выяснял, уместны ли эти параллели и какие уроки Украина может извлечь из опыта прошлого.

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"Тот Мюнхен закончился очень плохо"

Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным горячо обсуждается экспертами и обозревателями. Экс-премьер-министр Швеции Карл Бильдт уже сравнил звонок Трампа Путину с Мюнхенским сговором 1938 года. Напомним, тогда премьер-министры Франции и Великобритании, Эдуард Даладье и Невилл Чемберлен, заключили соглашение с Адольфом Гитлером — желая "утихомирить агрессора".

Очевидно, это и был тот самый разговор об Украине (в частности?) без Украины. В истории есть примеры такого ведения переговоров за спинами у друзей. И один из них касается новейшей истории, а последствия таких действий — катастрофические. Поэтому вспомним Мюнхен 90-летней давности. Тем более, что те события также имели прямое отношение к Украине.

Мюнхен 1938 года. Германия стремится к реваншу

Осень 1938 года нагнетала тревожные мысли у всех европейцев, которые интересовались политикой. В самом центре Европы Германия — одна из самых могущественных стран в промышленном, экономическом и военном аспектах — жила жаждой мести за нелепое поражение двадцатилетней давности и унизительный мир. Капрал Адольф Шикльгрубер, встретивший новость о капитуляции в госпитале, через двадцать лет уже возглавлял государство, за которое он в свое время добровольно отвоевал четыре года на страшных фронтах Первой мировой войны. Тогда он потерпел поражение как солдат. Теперь же, в качестве немецкого диктатора, Адольф Гитлер чувствовал слабость действующего мирового порядка и уже начал наступление на него.

Еще в 1936 году Гитлер ремилитаризовал Саар — богатый полезными ископаемыми регион Германии неподалеку от Франции. Для безопасности Франции, которая была государством-победителем в Первой мировой войне, договорились, что в этом регионе не должно быть немецких войск. Однако Гитлер решил по-другому. И ему за это ничего не было.

Весной 1938 года Третий Рейх нарушил другое условие Версальского договора, которое тоже должно было быть предохранителем войны — осуществил аншлюс Австрии. В дальнейшем нацистский лидер решил нанести удар по самому символу действующего мирового порядка в Восточной Европе.

Подписание Мюнхенского соглашения. Слева направо: Чемберлен, Даладье, Гитлер, Муссолини и Чиано Фото: Вікіпедія

Изъяны межвоенного мирового порядка

После завершения Первой мировой войны государства-победители пытались избежать ярлыка неумолимых империй, которые в своих интересах делят собственность побежденных. Они хотели представить мирные конференции не как раздел военной добычи, а как попытку построить принципиально новый мир, основанный на справедливости.

Одним из ключевых пунктов нового мирового порядка должно было стать право наций на самоопределение. А одним из важнейших залогов прочности мира должна была стать демократизация государств. И если с первым сразу не сложилось — украинцы, которые так и не получили собственного государства, соврать не дадут, то второй пункт содержал под собой вполне рациональное основание. Ведь в демократическом обществе гораздо труднее собрать армию вторжения, чем в авторитарном.

Правда, не было ответа на вопрос, что делать, если авторитарное государство решит напасть на демократическое, а последнее не сможет мобилизовать армии для защиты своей территории. Но этот худший сценарий захмелевшие от победы прагматики и доведенные до эйфории от предчувствия близкого мира романтики предпочитали игнорировать.

Как и почему была основана Чехословакия

Основным двигателем нового порядка были Соединенные Штаты Америки, чей президент Вудро Вильсон привез из-за океана целых 14 пунктов, которые должны были обезопасить мир от новой войны. При их активном содействии в центре Европы было решено сформировать образцово-показательное демократическое мультинациональное государство. Так на руинах проигравшей войну Австро-Венгрии было образовано пестрое государство чехов, словаков и русинов (так тогда называли украинцев). А еще там была территория, населенная двумя миллионами немцев. В конце концов в его наименовании было отражено только два народа — Чехословакия.

Украинцам Подкарпатья (из Праги именно так выглядит наше Закарпатье) было обещано предоставить широкую национальную автономию, однако за двадцать лет этого так и не сделали.

Пестрая и несовершенная витрина демократии

Чехословакия должна была стать витриной демократии в Восточной Европе и славянском мире. И во многом это удалось. В этом государстве действительно не было притеснений по национальному, религиозному или иному признаку. Имелась свобода слова и другие базовые права и свободы. Власть избиралась на демократических выборах. По состоянию на 1938 год Чехословакия осталась единственным демократическим государством в регионе.

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Адольф Гитлер в этот этап своего правления выбрал основным источником легитимности объединение всех немцев под крышей единого немецкого государства. Именно объединение всех этнических немцев в одно государство геополитические теоретики конца ХІХ века считали основной предпосылкой большой войны в Европе и всячески пытались этого избежать. Собственно, объединение Второго Рейха и Австро-Венгрии в конце концов привело к Первой мировой войне.

После аншлюса Австрии, которая, по утверждению Гитлера была немецким государством, искусственно вырванным из Рейха странами Антанты, оставались только немецкие анклавы вне материнской территории — это немцы в Швейцарии, которую очень трудно было обвинить в дискриминации немецкого меньшинства (а также у нее была мощная и боеспособная армия, военным резервом которой было все население, которое могло держать в руках оружие). Поэтому нацистский диктатор сосредоточил свое внимание на немцах, живших на отторгнутых после поражения в Мировой войне территориях — Литве, Польше и Чехословакии. Внутреннюю немецкую аудиторию стали разогревать угрозами в адрес этих государств.

Судеты — драма, которой воспользовался Рейх

Самым слабым звеном оказалась Чехословакия, которая находилась близко к Германии (в отличие от Литвы с ее населенным немцами Клайпедским краем) и не имела сильной армии (в отличие от Польши с ее Данцингским коридором). Еще в 1918 году населенная немцами часть Австро-Венгрии образовала государство Немецкая Австрия и пыталась объединить под своим контролем все "немецкие" территории бывшей империи. Однако тогда чехословацкая армия при поддержке государств Антанты смогла обуздать аппетиты побежденных. После аншлюса Гитлер же заявил, что эти территории должны войти в состав Рейха.

Немцы, населявшие Судетский край Чехословакии (Судетленд) выступили настоящей пятой колонной всячески провоцируя официальную Прагу. Наконец после очередных беспорядков в регионе в середине сентября 1938 года в Судетах было введено военное положение. В Берлине это протрактовали как применение силы и заявили о готовности нанести ответный удар.

В 1938 году в Мюнхене заключили соглашение о передаче территорий Чехословакии, на которых проживало около 2 млн немцев, в состав Рейха В 1938 году в Мюнхене заключили соглашение о передаче территорий Чехословакии, на которых проживало около 2 млн немцев, в состав Рейха В 1938 году в Мюнхене заключили соглашение о передаче территорий Чехословакии, на которых проживало около 2 млн немцев, в состав Рейха

В то же время дипломатия Рейха играла на жадности и ресентименте соседей Чехословакии. Так Венгрии, которая вместе с Австрией была побежденным государством, нацисты пообещали часть Словакии и Закарпатья, а Польше — Тешинскую область, которую поляки не смогли завоевать в серии региональных войн после Первой мировой войны.

В обращениях к мировой общественности Гитлер заявлял о несправедливости действующего мирового порядка. При этом фюрер умело тасовал факты, подчеркивая действительно проблемные моменты Версальской системы, которая далеко не всегда делила границы по этническому принципу. Так, в частности, украинцы оказались в составе аж четырех разных государств, так и не имея своего собственного (лишенную реальной самостоятельности УССР не учитываем).

Умиротворение агрессора

В конце концов на фоне кризиса в самих Судетах и напористости Гитлера в Париже и Лондоне решили поддаться на провокации нацистской Германии и частично удовлетворить требования Гитлера. Прагу поставили в известность о необходимости передачи промышленно развитых территорий своей страны Германии (территории, где более 50% населения составляли этнические немцы).

По сути, Чехословакия, надеявшаяся на военную поддержку Великобритании, а особенно Франции, под эгидой которой она вела свою внешнюю политику весь период независимости, должна была расплатиться за их ошибки. Непонятно, по какому принципу этнические немецкие территории оказались в составе Чехословакии, однако теперь они должны были перейти в состав Германии по принципу права силы.

В такой затруднительной ситуации Праге предложил помощь СССР. Однако из Лондона и Парижа поступили угрозы их военного выступления против Чехословакии, в случае, если последняя примет помощь от большевиков.

"Я привез вам мир". С такими словами Невилл Чемберлен, премьер-министр Великобритании, вышел к общественности из самолета, которым добрался из Мюнхена осенью 1938 года. До Второй мировой войны оставалось 11 месяцев... Фото: Вікіпедія

Мюнхенский заговор 1938 года

Наконец 29 сентября 1938 года в Мюнхене состоялась конференция при посредничестве итальянского фашистского диктатора Бенито Муссолини. На ней уже упоминавшиеся премьер-министр Франции Эдуард Даладье и его британский коллега Невилл Чемберлен заключили соглашение о передаче территорий Чехословакии, на которых проживало около 2 млн немцев, в состав Рейха.

Соглашение было подписано в час ночи, а уже утром 30 сентября под давлением Чемберлена его подписали представители Чехословакии.

В тот же день ее президент Эдвард Бенеш без ведома парламента принял его к исполнению.

Патриотический митинг в центре Праги с призывом отстаивать территориальную целостность своей Родины с оружием в руках остался никем не замеченным.

В тот же день Польша аннексировала Тешинскую область.

5 октября Бенеш подал в отставку.

Чехословакия в последующие месяцы по воле Гитлера была окончательно расчленена на отдельные части.

Последствия Мюнхенского соглашения

Мюнхенское соглашение не принесло ничего хорошего ни одной из сторон.

Польша, которая по-шакалячьи повелась на предложение расчленить соседа, сама стала жертвой агрессии меньше, чем через год. Ирония, что на нее с юга 1 сентября 1939 года напал "плод" Мюнхенского соглашения — Словакия, а поводом стала та же Тешинская область.

Украинцы Закарпатья, которые спешно провозгласили автономию, потеряли все меньше чем за полгода — в марте 1939 года Карпатская Украина была оккупирована Венгрией через несколько дней после провозглашения собственной государственности.

Словакия, которая была порождением соглашения, а также другой его бенефециар Венгрия, прошли Вторую мировую войну как марионетки Гитлера. Были оккупированы советскими войсками и потеряли реальную независимость вплоть до конца века.

Непосредственные участники конференции в Мюнхене стали основными участниками Второй мировой войны, потеряв на ее полях и в тылу десятки миллионов граждан.

Мюнхенский сговор и уроки для Украины

Казалось бы, события в Европе конца 30-х годов XX века должны были бы навсегда научить всех, что политика умиротворения агрессора приводит лишь к росту его аппетитов. Однако не прошло и века с тех пор, как европейские лидеры наступают на те же грабли.

Гитлер шел не один год к развертыванию большой войны, нарушая все новые и новые нормы международного права. И кто его знает, что было бы, если бы его остановили при первом незначительном нарушении. Однако... Армию нацистской Германии так и не смогли остановить демократические правительства. Она потерпела крах от ударов другого не менее жестокого тоталитарного государства, однако это уже совсем другая история.