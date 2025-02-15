Європа має створити Збройні сили: головні тези виступу Зеленського на конференції у Мюнхені (відео)

Президент України Володимир Зеленський переконаний, що Європа має задуматися над створенням власних Збройних сил, а також звернути увагу на зростання загрози РФ в бік європейців.

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Президент України Володимир Зеленський виступив на другому дні Мюнхенської конференції з питань безпеки, де зробив низку важливих заяв на адресу присутніх на форумі. Фокус зібрав ключові тези зі спічу глави держави.

Про плани Кремля

Глава держави відзначив, що РФ планує створення нових формувань, а також планує здійснити перекидання групи військ до Білорусі. За словами Зеленського, розміри нових з'єднань перевищують чисельність армій більшості країн Європи.

"Цього року Москва планує створити 15 нових дивізій, чисельність яких досягне 150 тисяч. Це більше, ніж національні армії більшості європейських країн. Влітку Росія планує ввести війська до Білорусі під приводом "навчань", — сказав президент.

Про єдність Європи та питання взаємодії з США

Зеленський відзначив, що європейським країнам варто задуматися про створення власних безпекових сил у тому випадку, якщо США може висловити відмову в бік ЄС щодо питань нейтралізації загроз.

"Ми маємо розуміти, що зараз Америка може сказати Європі "Ні" у багатьох питаннях, які становлять для нас загрозу. Нам потрібна своя армія. Я думаю, що настав час для створення Збройних сил Європи", — сказав президент України.

Глава держави вважає, що Європі необхідно об’єднатися і почати діяти так, щоб ніхто не міг сказати Європі "Ні", "керувати нею або ставитися до неї як до перешкод".

"Це не просто накопичення зброї. Йдеться про робочі місця, технологічне лідерство, економічну силу", — підкреслив Зеленський.

Про переговори з РФ, вибори та взаємодію з партнерами

Водночас глава держави прямо заявив, що Київ ніколи не погодиться на угоди, "укладені за нашою спиною і без нашої участі".

"І те саме правило має діяти для всієї Європи. Путін хоче переговорів з Америкою сам на сам, нам цього не потрібно", — підкреслив Зеленський.

Він додав, що наразі Україна планує провести зустріч з партнерами Києва в третю річницю початку повномасштабного вторгнення РФ, яка відбудеться як у форматі живого спілкування, так і в режимі онлайн.

Також глава держави додав, що готовий говорити про вибори, але "зараз українці не хочуть виборів".

"Нам потрібна єдність всередині країни. Якщо комусь це не подобається – вони можуть обрати інше громадянство", — відверто сказав Зеленський.

Про гарантії безпеки для України та НАТО

Український президент відзначає, що наразі "не знімає з порядку денного членство України в НАТО", однак додає, що лідер РФ Володимир Путін нібито видається "найвпливовішим членом НАТО", адже йому вдається блокувати рішення Альянсу.

"І це при тому, що Росію зупинила армія України — не країна НАТО, не війська Альянсу, а лише наш народ і армія", — констатує Зеленський.

Глава держави однозначно вважає, що наріжним каменем в питанні гарантій безпеки має бути членство в Північноатлантичному альянсі або умови, які "дозволяють нам побудувати інше НАТО, прямо тут, в Україні".

Водночас Зеленський скептично висловився щодо того, чи готова РФ надати відповідні гарантії безпеки через те, що Кремлю ця війна потрібна з меркантильних міркувань.

"Путін не може дати реальних гарантій безпеки. Не лише тому, що він патологічний брехун, а й тому, що Росії в її нинішньому стані потрібна війна, щоб утримати владу", — констатував глава держави.

Раніше повідомлялося, що у перший день конференції виступив віцепрезидент США Венс. Він заявив, що не розуміє, від чого саме і задля чого захищається Європа. З його слів, європейці відійшли від "основних цінностей", які поділяв і Вашингтон.

Згодом стало відомо, що Китай пообіцяв відповісти на "залякування" і нагадав про возз'єднання з Тайванем. Міністр закордонних справ КНР Ван Ї повідомив, що Китай не може допустити конфлікту зі США.