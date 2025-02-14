Трамп заявив про ще одну зустріч України, США та РФ: тепер в Саудівській Аравії (відео)

За словами Трампа зустріч відбудеться наступного тижня, але без його особистої присутності. Путіна на зустрічі також не буде.

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Представники України, Росії та США проведуть зустріч в Саудівській Аравії наступного тижня. Про це під час пресконференції заявив президент США Дональд Трамп.

"Завтра відбудеться зустріч у Мюнхені, а наступного тижня — в Саудівській Аравії. Не з моєю участю чи участю Путіна, але з топовими посадовцями. Україна братиме участь в обох зустрічах. Ми подивимося, чи зможемо покласти край цій війні", — сказав Трамп.

Зазначимо, що слова Трампа про зустріч української та російської делегацій в Мюнхені 14 лютого вже спростував радник президента України Дмитро Литвин.

"За пустим столом з росіянами не зустрічаються. Наразі на столі нічого немає. Розмови з росіянами в Мюнхені не передбачається", — сказав Литвин.

Крім того, потрібно зауважити, що раніше Дональд Трамп говорив саме про особисту зустріч з Володимиром Путіним в Саудівській Аравії. Тоді американський президент заявив, що "рано чи пізно" така зустріч відбудеться.

Нагадаємо, 13 лютого, Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, Росії та США на Мюнхенській безпековій конференції.

12 лютого Дональд Трамп провів телефонну розмову з Володимиром Путіним.