Президент України заявив про офіційні візити до країн Близького Сходу. Водночас він заперечив можливість там переговорів з росіянами, про які раніше говорив Дональд Трамп.

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Президент України Володимир Зеленський анонсував свій візит до ОАЕ, Саудівської Аравії та Туреччини, однак заявив, що зустрічей з росіянами чи американцями там не буде. Про це глава держави сказав під час спілкування з журналістами на Мюнхенській безпековій конференції у п'ятницю, 14 лютого.

17:33 - Зеленський про візити до країни Близького Сходу

За його словами, в нього буде офіційний візит в Саудівську Аравію для зустрічі з його королівською високістю. Потім він відправиться до Туреччини.

"Я з першою леді маю запланований візит до Об’єднаних Арабських Еміратів, тому що там ми маємо велику гуманітарну програму та питання обміну полоненими. Відразу потім я відвідаю Саудівську Аравію для обговорення кількох питань з його королівською величністю. Після цього через два-три дні я з першою леді відвідаю Туреччину, де буду мати зустріч з президентом Ердоганом. Я не буду зустрічатися з росіянами, але я і не буду зустрічатися з американцями", — сказав Зеленський.

13 лютого президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі анонсував зустріч представників України, США та Росії в Саудівській Аравії, яка нібито має бути присвячена врегулюванню війни.

12 лютого американський лідер провів телефонні розмови спочатку з президентом Росії Володимиром Путіним, а згодом — із Володимиром Зеленським. Після цього Трамп заявив, що не виключає особистої зустрічі з Путіним, і припустив, що вона може відбутися в Саудівській Аравії.

При цьому жодної конкретної дати потенційних переговорів він не озвучив. У Кремлі також заявили, що Трамп і Путін доручили своїм помічникам почати підготовку до зустрічі.

Нагадаємо, Дональд Трамп анонсував зустріч представників України, США та Росії під час Мюнхенської конференції з безпеки.

Радник президента України Дмитро Литвин заперечив можливість таких переговорів. Крім того, голова Мюнхенської конференції Крістоф Хойсген заявив, що представників Росії не буде, оскільки вони не отримали акредитації. РФ не бере участі у заході з 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення в Україну.