Президент Украины заявил об официальных визитах в страны Ближнего Востока. В то же время он отрицает возможность там переговоров с россиянами, о которых ранее говорил Дональд Трамп.

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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свой визит в ОАЭ, Саудовскую Аравию и Турцию, однако заявил, что встреч с россиянами или американцами там не будет. Об этом глава государства сказал во время общения с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности в пятницу, 14 февраля.

17:33 — Зеленский о визитах в страны Ближнего Востока

По его словам, у него будет официальный визит в Саудовскую Аравию для встречи с его королевским высочеством. Затем он отправится в Турцию.

"Я с первой леди имею запланированный визит в Объединенные Арабские Эмираты, потому что там мы имеем большую гуманитарную программу и вопрос обмена пленными. Сразу потом я посещу Саудовскую Аравию для обсуждения нескольких вопросов с его королевским величеством. После этого через два-три дня я с первой леди посещу Турцию, где буду иметь встречу с президентом Эрдоганом. Я не буду встречаться с россиянами, но я и не буду встречаться с американцами", — сказал Зеленский.

13 февраля президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме анонсировал встречу представителей Украины, США и России в Саудовской Аравии, которая якобы должна быть посвящена урегулированию войны.

12 февраля американский лидер провел телефонные разговоры сначала с президентом России Владимиром Путиным, а затем — с Владимиром Зеленским. После этого Трамп заявил, что не исключает личной встречи с Путиным, и предположил, что она может состояться в Саудовской Аравии.

При этом никакой конкретной даты потенциальных переговоров он не озвучил. В Кремле также заявили, что Трамп и Путин поручили своим помощникам начать подготовку к встрече.

Напомним, Дональд Трамп анонсировал встречу представителей Украины, США и России во время Мюнхенской конференции по безопасности.

Советник президента Украины Дмитрий Литвин отрицает возможность таких переговоров. Кроме того, председатель Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген заявил, что представителей России не будет, поскольку они не получили аккредитации. РФ не участвует в мероприятии с 2022 года, после начала полномасштабного вторжения в Украину.