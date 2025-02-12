Трамп планирует встречу с Путиным: американские СМИ рассказали, где событие состоится

Президент США договорился вместе с главой РФ начать переговоры по завершению российско-украинской войны: они должны стартовать "немедленно" и могут состояться в одной из стран Ближнего Востока.

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Лидеры обеих стран провели разговор о шагах для завершения войны: это первый публичный официальный разговор между президентом России Владимиром Путиным и новоизбранным главой США Дональдом Трампом после его инаугурации. Известно также о том, что Трамп разговаривал после этого с президентом Украины Владимиром Зеленским по организации переговоров и условий завершения войны. Вскоре в CBS News рассказали о том, где может состояться встреча Трампа и Путина.

"Мы обсуждали Украину, Ближний Восток, энергетику, искусственный интеллект, силу доллара и многие другие темы", — сообщил Трамп после разговора с Путиным.

Вскоре Трамп отметил, что распорядился возглавить переговоры по завершению российско-украинской войны госсекретарю Марко Рубио, директору ЦРУ Джону Рэтклиффу, советнику по национальной безопасности Майклу Уолцу. Также среди "доверенных" чиновников Трампа, которые будут заниматься этим вопросом, — посланник президента США в странах Ближнего Востока Стив Уиткофф.

После этого Дональд Трамп выступал с заявлениями в Овальном кабинете, где и поделился тем, что, скорее всего, встретится с Путиным в одной из стран Ближнего Востока. Вероятно, такая встреча будет проведена в Саудовской Аравии.

Анонсированное событие должно стать первой встречей между лидерами США и РФ со времени вступления Дональда Трампа на пост президента. Ранее зарубежные СМИ сообщали о неофициальном разговоре Трампа и Путина по телефону, в ходе которого политики обсуждали завершение войны. Об этом Фокус рассказывал 9 февраля.

Напомним, о разговоре президента США с Зеленским и Путиным стало известно вечером 12 февраля. Во время беседы политики общались о планах по завершению войны. Об основных тезисах, которые звучали на обоих разговорах, Фокус рассказывал в отдельном материале.

Ранее громким сигналом о налаживании контакта между США и Россией стало то, что спецпредставитель Трампа прилетел в Москву. Выяснилось, что чиновник приехал за задержанным в России Марком Фогелем. О событии стало известно 11 февраля.