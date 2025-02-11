Белый дом подтвердил полет спецпредставителя Трампа в Москву: какова причина визита (документ)

Кремль сделал жест доброй воли, когда отпустил американца Марка Фогеля, говорится в письме Белого дома. В документе не указано, что отдали США в обмен на пленника.

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Российская Федерация согласилась отдать Соединенным Штатам Америки бывшего учителя Марка Фогеля, осужденного в Москве на 14 лет. Чтобы вернуть американца домой, в российскую столицу прилетел специальный представитель президента Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф. О деталях визита советник по национальной безопасности Майк Уолтц рассказал в соцсети X (Twitter).

Уолтц опубликовал фотографию документа на бланке Белого дома. В документе указано, что президент США Дональда Трампа и президент РФ Владимир Путина достигли определенной договоренности. В рамках этой договоренности Кремль отдал Фогеля, который вернулся на родину на самолете Виткоффа. Также указано, что такое решение Москвы является "демонстрацией доброй воли со стороны россиян". В США посчитали такое действие РФ "хорошим знаком".

"Согласовали обмен, который является жестом доброй воли со стороны россиян и знаком того, что мы движемся в правильном направлении для завершения жестокой и ужасной войны в Украине", — указано в документе Уолтца.

В завершение отмечается выдающаяся роль Дональда Трампа в освобождении Фогеля. Белый дом уверен, что президент США вернет всех американских пленников.

Советник по национальной безопасности Трампа не уточнил, на что пришлось согласиться США, чтобы пленник Москвы вернулся домой.

США и РФ — Белый дом о полете Стива Уиткоффа в Москву 11 февраля Фото: X (Twitter)

О том, что обмен успешно состоялся, свидетельствует сообщение в X уполномоченный администрации Трампа по делам заложников Адама Белера.

США и Россия — детали обмена

Марк Фогель — гражданин США, которого россияне задержали в аэропорту Москвы в 2021 году. При досмотре у американца обнаружили несколько граммов запрещенного наркотического вещества. Родственники уверяли, что мужчина не занимался наркотрафиком, а вещество перевозил для ослабления боли в спине. Суд РФ не обратил внимание на это объяснение и приговорил Фогеля на 14 лет тюрьмы.

Отметим, Фокус сообщал, что днем 11 февраля американский бизнес-джет приземлился в аэропорту "Внуково" под Москвой. Сервис отслеживания полетов установил, что речь идет о борте Gulfstream G650. Самолетом владеет инвестиционный банкир и спецпредставитель Трампа по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф. В Кремле заявили, что ничего не знают о визите американца, написало росСМИ ТАСС. В Росавиации сообщили, что полет состоялся по техническим причинам.

В тот же день в сети появилось фото посла США в РФ Линн Трейси, которую заметили возле МИД России. В медиа написали, что она участвовала в переговорах с российским дипломатом, заместителем главы МИД Сергеем Рябковым.

Напоминаем, президент США Дональд Трамп подтвердил, что в Киев едет министр финансов, который будет говорить о завершении войны и месторождениях полезных ископаемых.