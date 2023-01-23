"Искать точки соприкосновения": МИД России анонсировал приезд в Москву нового посла США

Линн Трейси станет первой женщиной в роли посла Соединенных Штатов в Российской Федерации. В Москве намерены обсуждать с ней "проблемные вопросы" в российско-американских отношениях.

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В ближайшие дни в Россию должен прибыть новый посол Соединенных Штатов Линн Трейси. Об этом в комментарии журналистам рассказал заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков, передает агентство "Интерфакс".

По словам дипломата, после приезда Трейси продолжатся консультации по "проблемным вопросам" в отношениях Москвы и Вашингтона.

"Приедет посол, видимо, обсуждение с ней этой темы продолжится. Тем более, что мы отметили для себя публичные сигналы из Вашингтона на уровне официальных представителей о том, что одной из ее задач будет нормализация условий функционирования дипучреждений", — прокомментировал Рябков.

При этом россиянин подчеркнул, что у Москвы и Вашингтона не всегда совпадает видение улучшения условий функционирования посольств.

"Между тем, что мы предлагаем и американцы, есть большая разница", — высказался он.

Рябков также добавил, что консультации "по раздражителям" как раз должны "сужать этот разрыв и искать точки соприкосновения".

"Пока не очень получается. Если и получается, то по некоторым периферийным вопросам, которые по большому счету на общую обстановку не влияют должным образом", — добавил замглавы российского МИД.

21 декабря Сенат США утвердил Линн Трейси новым послом в России. Она станет первой женщиной в истории на этой должности. Как отмечает "Голос Америки", дипломат свободно говорит на русском языке.

С 2019 года Трейси занимала должность посла США в Армении. Также она работала в дипломатических представительствах Америки в Туркменистане, Казахстане, Пакистане, Афганистане и Кыргызстане.

С 2014 по 2017 года Трейси была заместителем главы дипмиссии США в Москве.

В числе своих приоритетов во время предстоящей работы послом Трейси называет освобождение граждан США, находящихся в заключении в России. Речь, в частности, идет о Марке Фогеле и Поле Уилане.

Напомним, Фокус в своем обзоре "Пусть Путин заплатит. Когда Украина получит заблокированные активы РФ" от 12 января писал, что практические шаги в деле передачи Украине подсанкционных российских капиталов за более чем десять месяцев войны предприняли только Канада и США. Так, в Вашингтоне в конце 2022 года внесли изменения в законодательство, которые открывают возможность для конфискации капиталов и имущества россиян в пользу Украины.