Пусть Путин заплатит. Когда Украина получит заблокированные активы РФ

В конце 2022 года СМИ сообщили, что законодательные изменения в США открыли возможность использования замороженных средств россиян для нужд Украины. Ожидаются ли аналогичные шаги от других стран и каковы шансы уже в 2023 году получить многомиллиардную компенсацию военных потерь за счет Кремля?

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Война в Украине продолжается, а Украина с западными партнерами активно обсуждает послевоенное восстановление. Как отметил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, правительство определило четыре ключевых источника финансирования восстановления страны:

конфискованные российские средства,

госбюджет Украины,

поступления от международных партнеров,

пожертвования доноров, собранные на платформе United24.

"Сегодня общая сумма на восстановление из уже понятных источников составляет около 110 млрд грн. Всего же в этом году Украина рассчитывает получить $17 млрд или 680 млрд грн на первоочередное восстановление поврежденного и разрушенного имущества", — отметил премьер-министр.

Айсберг в темной воде. Сколько уже заморожено в мире российских активов

С момента полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года на агрессора обрушились жесткие санкции. Одной из первых из них стало блокирование активов Центробанка и денег российских подсанкционных компаний, бизнесменов, политиков. Однако опрошенные Фокусом эксперты не готовы назвать точную сумму, о которой может идти речь. В зарубежной прессе также нет данных, сколько на самом деле миллиардов уже заблокировано и что с ними будет.

Как пишет Bloomberg, ЕС и партнеры из "Большой семерки" заморозили около 300 млрд евро ($311 млрд) резервов российского Центробанка, а помимо этого, 19 млрд евро активов находящихся под санкциями российских бизнесменов. Издание отмечает, что эти оценки не являются полными, а активы находятся во взвешенном состоянии и не могут быть распределены.

[ + – ] Международные резервы российского центробанка заблокированы с начала полномасштабного вторжения

"Замороженные активы Центробанка оцениваются около 300 млрд евро. Но в конце прошлого года ЕС и Соединенные Штаты начали говорить о том, что не все данные о замороженных активах подкреплены реальными отчетами. В частности, были сообщения, что более или менее точно известно лишь о 140 млрд", — рассказывает Тимофей Милованов, президент Киевской школы экономики, министр развития экономики (2019-2020), советник руководителя Офиса Президента Украины. По словам собеседника Фокуса, цифра в 300 млрд евро, которая всюду озвучивается, происходит от отчетов самого Центробанка России и, скорее всего, озвучивается не просто так.

По словам Милованова, также известно о следующих активах российского бизнеса и олигархов:

$30 млрд, о которых отчитывались REPO (созданная США международная группа по поиску российских активов)*

около $20 млрд, идентифицированных в Евросоюзе

около $18 млрд, идентифицированных в Великобритании

* показатель может в некоторой степени пересекаться с другими названными цифрами

Как отмечает Виталий Шапран, экономист, член общества финансовых аналитиков, активы, контроль над которыми в результате санкций потерял Центробанк РФ, достигают $392,5 млрд, а всего в разных странах заморожено ориентировочно до $1 трлн российских средств. Виталий Шапран добавляет, что эта цифра динамична, поскольку розыск активов продолжается, перечень подсанкционных лиц дополняется, и, учитывая, что речь идет не только о банковских счетах, но и о недвижимости, яхтах, автомобилях и прочем — происходят аресты или продажа имущества.

[ + – ] В США рассматривают возможность ареста яхты Madame Gu стоимостью $156 млн, которая принадлежит депутату Госдумы РФ Андрею Скочу

Какие бы цифры сейчас ни называли, речь идет о колоссальных по украинским меркам суммам. Для сравнения: расходы госбюджета Украины на оборону за 11 месяцев 2022 года составили в валютном эквиваленте $26,109 млрд. В бюджете на 2023 год заложены доходы около $36,153 и расходы — $71,805 млрд. То есть, теоретически, активы РФ могут стать для Украины мощным финансовым источником для покрытия всех важных статей расходов, включая расчеты с кредиторами.

Узаконить справедливость. Как в США приняли законы, открывающие передачу Украине активов агрессора

В конце 2022 года после резонансного визита в США президента Украины Владимира Зеленского стало известно о принятии в США изменений в законодательство, согласно которым замороженные российские активы могут быть переданы на восстановление Украины. Речь идет о поправке сенатора-республиканца Линдси Грэма.

[ + – ] Линдси Грэм — автор поправки, которая открывает возможность для конфискации российских активов

"Эта поправка позволит Министерству юстиции через Государственного секретаря передавать доходы от арестованных активов олигархов или других подсанкционных организаций народу Украины", — цитирует CNN автора законопроекта. Грэм также отмечает, что это будет благословением многострадальному народу Украины, облегчением для американских налогоплательщиков и плохим днем для олигархов (России).

Как уточняет Тимофей Милованов, речь идет об использовании для целей восстановления Украины преимущественно активов олигархов (около $30 млрд, фигурирующих в отчете REPO и средств, конфискованных за нарушение санкций), которые будут предоставляться Украине в форме технической помощи.

Как уточняет Игорь Чудовский, управляющий партнер АО "Чудовский и партнеры", эта поправка позволит использовать средства от продажи и доходы от активов, включая конфискованные яхты, частные самолеты, особняки и дорогие предметы искусства подсанкционных российских олигархов и поддерживающих Путина организаций в пользу украинского народа.

Решение вопроса имеет длинную предысторию. Соответствующий механизм должен был ввести законопроект HR 6930.

"Этот законопроект предполагает создание рабочей группы, которая должна определить конституционные механизмы, с помощью которых президент может предпринять шаги для ареста и конфискации активов, принадлежащих любому иностранному лицу, находящемуся под санкциями, чье богатство получено за счет поддержки или коррупции, связанной с режимом Владимира Путина", — уточняет Игорь Ясько управляющий партнер ЮК Winner.

Палата представителей проголосовала за этот документ 27 апреля 2022 года. Но Сенат оставил его без поддержки. Как уточняет Игорь Чудовский, до принятия законопроекта в Сенате и подписи президента документ не может вступить в силу. Но, в конце концов, это препятствие удалось преодолеть.

[ + – ] Палата представителей США Фото: Office of the President of the United States

"Хотя законопроект HR 6930 не был принят, его положения могли стать законом в случае их включения в другой законопроект. А законодательные тексты обычно вносятся одновременно в несколько законопроектов (так называемые сопутствующие законопроекты), повторно вносятся на следующих сессиях Конгресса в новых законопроектах или добавляются в более крупные законопроекты", — уточняет правовые тонкости Чудовский. То есть, по словам собеседника Фокуса, именно так и произошло 22 декабря 2022, когда Сенат США единогласно утвердил вышеупомянутую важную поправку к закону о бюджете на 2023 год.

Куски пирога. Какую позицию по отношению к российским активам занимают другие страны

Та или иная работа по созданию правового механизма передачи Украине заблокированных российских активов ведется почти во всех странах санкционной коалиции. Тимофей Милованов напоминает, что первое законодательное решение о возможной передаче конфискованных активов Украины приняла Канада. Более того, уже есть первый кейс в рамках этого законодательства. Уточним, министр иностранных дел Канады Мелани Джоли 19 декабря сообщила о требовании конфискации в пользу Украины $26 млн у компании Романа Абрамовича Granite Capital Holdings Ltd.

[ + – ] Российский олигарх Роман Абрамович может лишиться своих зарубежных активов Фото: AP

Игорь Ясько также приводит в пример Эстонию, которая в рамках санкций против России заморозила в стране активы россиян на десятки миллионов евро и готовит правовую основу для их передачи Украине.

"Цель должна быть в том, чтобы этот большой ресурс направить на восстановление, в поддержку Украины", — цитируют СМИ министра иностранных дел Эстонии Урмаса Рейнсалу.

Другой пример, который упоминает Ясько, – Швейцария, заблокировавшая российские финансовые активы на сумму около 7,5 млрд франков и, кроме этого, – 15 объектов недвижимости. Однако Украина, по мнению собеседника Фокуса, их вряд ли получит. Ведь министр иностранных дел этой страны Игнацио Кассис заявил, что конфискация средств у стран или частных лиц – "дело деликатное для Швейцарии, а право собственности является ценным активом".

[ + – ] Конфискация средств у стран или частных лиц – дело деликатное для Швейцарии Фото: Getty Images

"Больше всего российских активов заморожено в ЕС, но, к сожалению, наши европейские партнеры медленно продвигаются в направлении передачи их Украине, потому что в ЕС до сих пор отсутствует соответствующее законодательство, – продолжает Виталий Шапран. – Его должны были разработать еще в октябре 2022 года. Однако выяснилось, что у Еврокомиссии возникают проблемы даже со сбором данных от стран-членов относительно количества арестованных российских активов".

[ + – ] Больше всего российских активов заморожено в ЕС

То есть, как заключает Шапран, практические шаги по передаче Украине заблокированных российских активов сделали только Канада и США, а ЕС готовится к такому шагу пока очень медленно.

Однако вышеупомянутые сдвиги в США могут дать стимул ускорить процедуры в других странах-партнерах. "Следует ожидать, что другие страны, в том числе члены Европейского Союза, где сохраняется львиная доля российских активов, тоже примут аналогичное законодательство. Потому что примеру США, как правило, следуют другие наши союзники", — подчеркивает Игорь Чудовский.

Час расплаты. Сможет ли Украина получить российские активы уже в 2023 году

"Страны замораживают активы, поскольку им это выгодно. Их банки получают возможность использования условно бесплатного ресурса в течение очень длительного времени. Например, корейские банки, где были размещены валютные резервы Ирана, с 1979 года удерживают эти активы. Другое дело – передать эти активы пострадавшим — таких прецедентов было немного", – рассказывает Виталий Шапран. Соответственно, собеседник Фокуса прогнозирует, что большую часть средств от США Украина в 2023 году получит именно в форме военной помощи.

[ + – ] Пострадавшая в ходе войны Украина может ожидать конфискации российских активов в свою пользу в течение ряда лет Фото: Мария Бабенко

"С одной стороны, это достаточно реально [получить конфискованные российские средства], — считает Тимофей Милованов. – С другой стороны, есть много параллельных процессов, которые могут влиять. Например, работа всей "Большой семерки" над единым механизмом использования российских активов для покрытия ущерба, потерь и компенсации жертвам".

То есть, собеседник Фокуса считает вероятным получение уже в этом году некоторых, возможно, пока небольших средств (части объема заблокированных странами активов), но предупреждает, что такие процессы требуют времени, а значит, сейчас более реалистично говорить о нескольких годах, которые понадобятся на получение Украиной денег кремлевских олигархов и подсанкционных российских компаний.