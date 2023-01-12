Нехай Путін заплатить. Коли Україна отримає заблоковані активи РФ

Наприкінці 2022 року ЗМІ повідомили, що законодавчі зміни у США відкрили можливість використання заморожених коштів росіян для потреб України. Чи очікуються аналогічні кроки від інших країн і які шанси вже 2023 року отримати багатомільярдну компенсацію воєнних втрат за кошти Кремля?

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Війна в Україні триває, а Україна із західними партнерами активно обговорює повоєнну відбудову. Як зазначив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, уряд визначив чотири ключові джерела фінансування відновлення країни:

конфісковані російські кошти,

держбюджет України,

надходження від міжнародних партнерів,

пожертвування донорів, зібрані на платформі United24.

"Сьогодні загальна сума на відновлення з уже зрозумілих джерел становить близько 110 млрд грн. Усього ж цього року Україна розраховує отримати $17 млрд або 680 млрд грн на першочергове відновлення пошкодженого та зруйнованого майна", — зазначив прем'єр-міністр.

Айсберг у темній воді. Скільки вже заморожено у світі російських активів

З моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року на агресора обрушилися жорсткі санкції. Однією з перших стало блокування активів Центробанку і грошей російських підсанкційних компаній, бізнесменів, політиків. Однак опитані Фокусом експерти не готові назвати точну суму, про яку може йтися. У закордонній пресі також немає даних, скільки насправді мільярдів уже заблоковано та що з ними буде.

Як пише Bloomberg, ЄС і партнери з "Великої сімки" заморозили близько 300 млрд євро ($311 млрд) резервів російського Центробанку, а крім цього, 19 млрд євро активів російських бізнесменів, які перебувають під санкціями. Видання зазначає, що ці оцінки не є повними, а активи перебувають у зваженому стані та не можуть бути розподілені.

[ + – ] Міжнародні резерви російського Центробанку заблоковано з початку повномасштабного вторгнення

"Заморожені активи Центробанку оцінюються близько 300 млрд євро. Але наприкінці минулого року ЄС та Сполучені Штати почали говорити про те, що не всі дані про заморожені активи підкріплені реальними звітами. Зокрема, були повідомлення, що більш-менш точно відомо лише про 140 млрд", — розповідає Тимофій Милованов, президент Київської школи економіки, міністр розвитку економіки (2019-2020), радник керівника Офісу Президента України. За словами співрозмовника Фокусу, цифра у 300 млрд євро, яка всюди озвучується, походить від звітів самого Центробанку Росії й, найімовірніше, озвучується не просто так.

За словами Милованова, також відомо про такі активи російського бізнесу та олігархів:

$30 млрд, про які звітували REPO (створена США міжнародна група з пошуку російських активів)*

близько $20 млрд, ідентифікованих у Євросоюзі

близько $18 млрд, ідентифікованих у Великій Британії

* Показник може деякою мірою перетинатися з іншими названими цифрами

Як зазначає Віталій Шапран, економіст, член товариства фінансових аналітиків, активи, контроль над якими внаслідок санкцій втратив Центробанк РФ, сягають $392,5 млрд, а всього в різних країнах заморожено орієнтовно до $1 трлн російських коштів. Віталій Шапран додає, що ця цифра динамічна, оскільки розшук активів триває, перелік підсанкційних осіб доповнюється, і, враховуючи, що йдеться не лише про банківські рахунки, а й про нерухомість, яхти, автомобілі тощо — відбуваються арешти або продаж майна.

[ + – ] У США розглядають можливість арешту яхти Madame Gu вартістю $156 млн, яка належить депутату Держдуми РФ Андрію Скочу

Хоч би які цифри не називали, йдеться про колосальні за українськими мірками суми. Для порівняння: витрати держбюджету України на оборону за 11 місяців 2022 року склали у валютному еквіваленті $26,109 млрд. У бюджеті на 2023 рік закладено доходи близько $36,153 і витрати — $71,805 млрд. Тобто, теоретично, активи РФ можуть стати для України потужним покриттям всіх важливих статей видатків, включаючи розрахунки з кредиторами.

Узаконити справедливість. Як у США ухвалили закони, які відкривають передачу Україні активів агресора

Наприкінці 2022 року після резонансного візиту до США президента України Володимира Зеленського стало відомо про ухвалення у США змін до законодавства, згідно з якими заморожені російські активи можуть передати на відновлення України. Йдеться про поправку сенатора-республіканця Ліндсі Грема.

[ + – ] Ліндсі Грем — автор поправки, яка відкриває можливість для конфіскації російських активів

"Ця поправка дозволить Міністерству юстиції через Державного секретаря передавати доходи від заарештованих активів олігархів чи інших підсанкційних організацій народу України", — цитує CNN автора законопроєкту. Грем також зазначає, що це буде благословенням багатостраждального народу України, полегшенням для американських платників податків та поганим днем для олігархів (Росії).

Як уточнює Тимофій Милованов, йдеться про використання з метою відновлення України переважно активів олігархів (близько $30 млрд, які фігурують у звіті REPO та коштів, конфіскованих за порушення санкцій), які надаватимуться Україні у формі технічної допомоги.

Як уточнює Ігор Чудовський, керівний партнер АТ "Чудовський і партнери", ця поправка дозволить використовувати кошти від продажу та доходи від активів, включаючи конфісковані яхти, приватні літаки, особняки та дорогі предмети мистецтва підсанкційних російських олігархів та організацій, які підтримують Путіна на користь українського народу.

Розв'язання питання має довгу передісторію. Відповідний механізм мав запровадити законопроєкт HR 6930.

"Цей законопроєкт передбачає створення робочої групи, яка має визначити конституційні механізми, за допомогою яких президент може зробити кроки для арешту та конфіскації активів, що належать будь-якій іноземній особі, яка перебуває під санкціями, чиє багатство отримане внаслідок підтримки або корупції, пов'язаної з режимом Володимира Путіна", — уточнює Ігор Ясько керівний партнер ЮК Winner.

Палата представників проголосувала за цей документ 27 квітня 2022 року. Але Сенат залишив його без підтримки. Як уточнює Ігор Чудовський, до ухвалення законопроєкту в Сенаті та підпису президента документ не може набути чинності. Але, зрештою, цю перешкоду вдалося подолати.

[ + – ] Палата представників США Фото: Office of the President of the United States

"Хоча законопроєкт HR 6930 не був прийнятий, його положення могли стати законом у разі їх включення до іншого законопроєкту. А законодавчі тексти зазвичай вносяться одночасно до декількох законопроєктів (так звані супутні законопроєкти), повторно вносяться на наступних сесіях Конгресу до нових законопроектів або додаються у більші законопроєкти", — уточнює правові тонкощі Чудовський. Тобто, за словами співрозмовника Фокусу, саме так і сталося 22 грудня 2022 року, коли Сенат США одноголосно затвердив вищезгадану важливу поправку до закону про бюджет на 2023 рік.

Шматки пирога. Яку позицію щодо російських активів займають інші країни

Та чи інша робота щодо створення правового механізму передачі Україні заблокованих російських активів ведеться майже в усіх країнах санкційної коаліції. Тимофій Милованов нагадує, що перше законодавче рішення про можливу передачу конфіскованих активів України ухвалила Канада. Щобільше, вже є перший кейс у межаах цього законодавства. Уточнимо, міністерка закордонних справ Канади Мелані Джолі 19 грудня повідомила про вимогу конфіскації на користь України $26 млн у компанії Романа Абрамовича Granite Capital Holdings Ltd.

[ + – ] Російський олігарх Роман Абрамович може втратити свої закордонні активи Фото: AP

Ігор Ясько також наводить приклад Естонії, яка в межах санкцій проти Росії заморозила в країні активи росіян на десятки мільйонів євро і готує правову основу для їх передачі Україні.

"Мета має бути в тому, щоб цей великий ресурс направити на відновлення, на підтримку України", — цитують ЗМІ міністра закордонних справ Естонії Урмаса Рейнсалу.

Інший приклад, який згадує Ясько, — Швейцарія, яка заблокувала російські фінансові активи на суму близько 7,5 млрд франків і, крім цього, — 15 об'єктів нерухомості. Однак Україна, на думку співрозмовника Фокусу, їх навряд чи отримає. Адже міністр закордонних справ цієї країни Ігнаціо Кассіс заявив, що конфіскація коштів у країн чи приватних осіб — "справа делікатна для Швейцарії, а право власності є цінним активом".

[ + – ] Конфіскація коштів у країн або приватних осіб – справа делікатна для Швейцарії Фото: Getty Images

"Найбільше російських активів заморожено в ЄС, але, на жаль, наші європейські партнери повільно просуваються у напрямку передачі їх Україні, тому що в ЄС досі відсутнє відповідне законодавство, — продовжує Віталій Шапран. — Його мали розробити ще в жовтні 2022 року, проте з'ясувалося, що у Єврокомісії виникають проблеми навіть зі збором даних від країн-членів щодо кількості заарештованих російських активів".

[ + – ] Найбільше російських активів заморожено в ЄС

Тобто, як робить висновок Шапран, практичні кроки з передачі Україні заблокованих російських активів зробили лише Канада та США, а ЄС готується до такого кроку поки що дуже повільно.

Проте вищезгадані зрушення США можуть дати стимул прискорити процедури інших країнах-партнерах. "Слід очікувати, що інші країни, зокрема члени Європейського Союзу, де зберігається левова частка російських активів, теж ухвалять аналогічне законодавство. Тому що приклад США, як правило, наслідують інші наші союзники", — наголошує Ігор Чудовський.

Час розплати. Чи зможе Україна отримати російські активи вже 2023 року

"Країни заморожують активи, оскільки їм це вигідно. Їхні банки отримують можливість використання умовно безплатного ресурсу протягом дуже тривалого часу. Наприклад, корейські банки, де були розміщені валютні резерви Ірану, з 1979 року утримують ці активи. Інша справа — передати ці активи постраждалим — таких прецедентів було небагато”, — розповідає Віталій Шапран. Відповідно, співрозмовник Фокусу прогнозує, що більшу частину допомоги від США Україна у 2023 році отримає саме у формі військової допомоги.

[ + – ] Україна, яка постраждала під час війни, може очікувати конфіскації російських активів на свою користь протягом років Фото: Марiя Бабенко

"З одного боку, це досить реально [отримати конфісковані російські кошти], — вважає Тимофій Милованов. — З іншого боку, є багато паралельних процесів, які можуть впливати. Наприклад, робота всієї "Великої сімки" над єдиним механізмом використання російських активів для покриття шкоди, втрат та компенсації жертвам".

Тобто, співрозмовник Фокусу вважає за ймовірне отримання вже цього року деяких, можливо, поки невеликих коштів (частини обсягу заблокованих країнами активів), але попереджає, що такі процеси вимагають часу, а отже, зараз реалістичніше говорити про кілька років, які знадобляться на отримання Україною грошей кремлівських олігархів та підсанкційних російських компаній.