"Шукати точки дотику": МЗС Росії анонсувало приїзд у Москву нового посла США

Лінн Трейсі стане першою жінкою у ролі посла Сполучених Штатів у Російській Федерації. У Москві мають намір обговорювати з нею "проблемні питання" у російсько-американських відносинах.

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Найближчими днями до Росії має прибути новий посол Сполучених Штатів Лінн Трейсі. Про це у коментарі журналістам розповів заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє агентство "Інтерфакс".

За словами дипломата, після приїзду Трейсі продовжаться консультації щодо "проблемних питань" у відносинах Москви та Вашингтона.

"Приїде посол, мабуть, обговорення з нею цієї теми продовжиться. Тим паче, що ми помітили для себе публічні сигнали з Вашингтона на рівні офіційних представників про те, що одним з її завдань буде нормалізація умов функціонування дипустанов", — прокоментував Рябков.

При цьому росіянин наголосив, що у Москви та Вашингтона не завжди збігається бачення покращення умов функціонування посольств.

"Між тим, що ми пропонуємо й американці, є велика різниця", — сказав він.

Рябков також додав, що консультації "щодо подразників" якраз мають "звужувати цей розрив і шукати точки дотику".

"Поки не дуже виходить. Якщо й виходить, то з деяких периферійних питань, які, за великим рахунком, на загальну ситуацію не впливають належним чином", — додав заступник глави російського МЗС.

21 грудня Сенат США затвердив Лінн Трейсі новим послом у Росії. Вона стане першою жінкою в історії на цій посаді. Як зазначає "Голос Америки", дипломатка вільно розмовляє російською мовою.

З 2019 року Трейсі обіймала посаду посла США у Вірменії. Також вона працювала в дипломатичних представництвах Америки у Туркменістані, Казахстані, Пакистані, Афганістані та Киргизстані.

З 2014 до 2017 роки Трейсі була заступницею голови дипмісії США в Москві.

Серед своїх пріоритетів під час майбутньої роботи послом Трейсі називає визволення громадян США, які перебувають в ув'язненні в Росії. Йдеться, зокрема, про Марка Фогеля і Поля Вілана.

Нагадаємо, Фокус у своєму огляді "Нехай Путін заплатить. Коли Україна отримає заблоковані активи РФ" від 12 січня писав, що практичні кроки у справі передавання Україні підсанкційних російських капіталів за понад десять місяців війни зробили лише Канада та США. Так, у Вашингтоні наприкінці 2022 року внесли зміни до законодавства, які відкривають можливість конфіскувати капітали та майно росіян на користь України.