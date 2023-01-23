"Шукати точки дотику": МЗС Росії анонсувало приїзд у Москву нового посла США
Лінн Трейсі стане першою жінкою у ролі посла Сполучених Штатів у Російській Федерації. У Москві мають намір обговорювати з нею "проблемні питання" у російсько-американських відносинах.
Найближчими днями до Росії має прибути новий посол Сполучених Штатів Лінн Трейсі. Про це у коментарі журналістам розповів заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, повідомляє агентство "Інтерфакс".
За словами дипломата, після приїзду Трейсі продовжаться консультації щодо "проблемних питань" у відносинах Москви та Вашингтона.
"Приїде посол, мабуть, обговорення з нею цієї теми продовжиться. Тим паче, що ми помітили для себе публічні сигнали з Вашингтона на рівні офіційних представників про те, що одним з її завдань буде нормалізація умов функціонування дипустанов", — прокоментував Рябков.
При цьому росіянин наголосив, що у Москви та Вашингтона не завжди збігається бачення покращення умов функціонування посольств.
"Між тим, що ми пропонуємо й американці, є велика різниця", — сказав він.
Рябков також додав, що консультації "щодо подразників" якраз мають "звужувати цей розрив і шукати точки дотику".
"Поки не дуже виходить. Якщо й виходить, то з деяких периферійних питань, які, за великим рахунком, на загальну ситуацію не впливають належним чином", — додав заступник глави російського МЗС.
21 грудня Сенат США затвердив Лінн Трейсі новим послом у Росії. Вона стане першою жінкою в історії на цій посаді. Як зазначає "Голос Америки", дипломатка вільно розмовляє російською мовою.
З 2019 року Трейсі обіймала посаду посла США у Вірменії. Також вона працювала в дипломатичних представництвах Америки у Туркменістані, Казахстані, Пакистані, Афганістані та Киргизстані.
З 2014 до 2017 роки Трейсі була заступницею голови дипмісії США в Москві.
Серед своїх пріоритетів під час майбутньої роботи послом Трейсі називає визволення громадян США, які перебувають в ув'язненні в Росії. Йдеться, зокрема, про Марка Фогеля і Поля Вілана.
Нагадаємо, Фокус у своєму огляді "Нехай Путін заплатить. Коли Україна отримає заблоковані активи РФ" від 12 січня писав, що практичні кроки у справі передавання Україні підсанкційних російських капіталів за понад десять місяців війни зробили лише Канада та США. Так, у Вашингтоні наприкінці 2022 року внесли зміни до законодавства, які відкривають можливість конфіскувати капітали та майно росіян на користь України.