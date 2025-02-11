Посол США в Москве проводит переговоры с высокопоставленным российским дипломатом, — Sky News

Линн Трейси провела переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым, который накануне заявил, что США и другие страны должны учесть требования Кремля для заключения мира, если соглашения будут обсуждаться.

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Посол США в Москве Линн Трейси 11 февраля провела переговоры с заместителем министра иностранных дел РФ Сергеем Рябковым. Обсуждалась деятельность российских дипломатических учреждений за рубежом. Об этом сообщает Sky News.

Государственное информационное РФ "РИА Новости" сообщило со ссылкой на своего корреспондента, что "посол США в Москве Линн Трейси посетила российский МИД" по причинам, которые пока не известны.

Сообщается также, что журналисты ссылались на представителя МИД РФ Марию Захарову в качестве источника информации. По словам авторов публикации, пока нет никаких официальных сообщений о том, что обсуждалось мирное соглашение с Украиной.

Вместе с тем накануне, 10 февраля, Рябков заявил, что США и другие страны должны выполнить условия президента РФ Владимира Путина для заключения мира, если какое-либо соглашение будет обсуждаться. Он требует, чтобы Украина отказалась от курса на вступление в НАТО и претензий на оккупированные Россией регионы.

Напомним, что 10 февраля Sky News сообщало, что Россия закладывает гамбит в мирных переговорах, публикуя заявления в СМИ.

Также сообщалось, что 10 февраля представитель ГУР Андрей Юсов заявил, что ждет от Мюнхенской конференции хороших новостей для Украины.